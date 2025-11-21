SMS DISPONIBILIZA TESTES RÁPIDOS E PRESERVATIVOS NA ABERTURA DO FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO

Com foco na prevenção e no cuidado com a saúde da população, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) esteve presente, nesta quinta-feira, 20, na abertura da 40ª edição do Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). O evento cultural, realizado na sede da cidade mãe de Sergipe, segue até o dia 23 de novembro.

Durante o festival, a unidade móvel ‘Fique Sabendo’, gerenciada pelo Programa IST/Aids e Hepatites Virais da SES, disponibilizou testes rápidos para detecção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites B e C. Além dos exames, também foram distribuídos preservativos masculinos e femininos ao público presente.

A unidade móvel continuará ofertando os serviços de saúde até esta sexta-feira, 21. A Unidade Móvel está localizada na Praça Getúlio Vargas (Praça da Matriz), funcionando das 17h às 22h. O atendimento é gratuito e realizado por ordem de chegada, por meio de senhas.

Segundo o responsável técnico do Programa IST/Aids e Hepatites Virais, o médico Almir Santana, a ação tem como objetivo promover a prevenção e detecção precoce de ISTs. “Considerando que o Fasc é um evento de extrema importância, a presença da unidade móvel é fundamental porque vai oferecer oportunidade para um grande público cuidar da sua saúde”, destacou.

População aprova

É a terceira vez que o auxiliar administrativo João Pedro Andrade, de 22 anos, esteve no Fasc. Para ele, a presença da unidade móvel da SES no festival incentiva os jovens a se cuidarem. “É muito importante ter essa área de conscientização, onde os jovens podem fazer uma testagem sem ter tanta vergonha, sem ficarem tímidos, em um ambiente mais acolhedor”, declarou.

A estudante aracajuana Lavínia Santos, 16, contou que decidiu fazer o teste rápido porque acredita que esta é uma importante forma de prevenção. “Se der positivo, já podemos tratar mais rápido. Essa iniciativa é muito legal porque impulsiona as pessoas a se cuidarem”, pontuou.

O universitário Jorge Antônio Brandão, 19, esteve pela primeira vez no festival e já aproveitou para ser atendido na unidade móvel ‘Fique Sabendo’. “Muitas pessoas não fazem o teste e não sabem se estão infectadas. Com a unidade aqui no Fasc, facilita o acesso. Além disso, o exame é muito rápido”, afirmou.

