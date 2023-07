Secretaria de Saúde realiza recrutamento e seleção de Jovens Aprendizes

A fim de contribuir para a inserção de jovens no mercado de trabalho, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realiza recrutamento de Jovens Aprendizes, oferecendo qualificação social e profissional aos adolescentes. A seleção acontece em conformidade com as normas estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pelo Decreto nº 9.579/2018 e Decreto nº 11.061/2022.

Para participar do Processo de Recrutamento e Seleção de Jovem Aprendiz, é necessário apresentar comprovante de matrícula e frequência na escola – caso o interessado ainda não tenha concluído o Ensino Médio – e ter idade entre 14 e 22 anos. O edital possui vagas para adolescentes em medida de proteção e para ampla concorrência.

A inscrição deve ser realizada presencialmente no Núcleo de Educação Estadual Permanente em Saúde, que fica na sede da SES, na avenida Augusto Franco, 3150, bairro Ponto Novo, em Aracaju. O atendimento está disponível das 9h às 11h e das 14h às 16h desta quinta-feira, 20, e das 9h às 11h da sexta, 21.

O contrato de aprendizagem será celebrado por prazo determinado com a duração de 15 meses consecutivos e anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). A jornada de aprendizagem será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, totalizando 20 horas semanais. O candidato não pode ter participado de outro programa de aprendizagem com o mesmo curso para o qual está se inscrevendo. As vagas serão destinadas ao Centro Administrativo da Secretaria Estadual de Saúde, na capital.

Fonte e foto ASN