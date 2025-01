SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ADIA REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE ACONTECERIA NESTA SEGUNDA-FEIRA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas – Semac, informa o adiamento da reunião da reunião de prestação de contas que aconteceria, nesta segunda-feira, 13. A decisão ocorre em decorrência das chuvas que atingem todo o Estado de Sergipe.

A secretária do Meio Ambiente, Deborah Dias, destacou que, diante do cenário atual, todos os esforços da pasta estão concentrados no acompanhamento e monitoramento da situação. As equipes estão mobilizadas para fornecer dados atualizados e suporte técnico às demais secretarias e órgãos do Governo, reforçando a prioridade do momento: mitigar os impactos das chuvas e garantir a segurança da população.

Alerta

O setor de monitoramento climático da Semac alerta que o comunicado sobre chuvas intensas e alta incidência de raios, trovões e ventos fortes deve se estender por mais 24 horas.

Foto: Ascom Semac