SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E ANA REALIZAM IV REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO MONITOR DE SECAS EM SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), realiza nos dias 5 e 6 de novembro a IV Reunião de Avaliação do Monitor de Secas. O evento ocorre no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), em Aracaju, às 9h45.

Dentre os objetivos da reunião estão discutir os impactos de seca normalmente relatados pelos estados nordestinos, sobretudo nas regiões semiáridas e do sertão, e sua relação com a falta de estrutura hídrica nessas localidades. Além de avaliar como esses impactos têm influenciado os ajustes no traçado ao longo dos últimos anos.