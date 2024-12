Secretaria do Planejamento encerra série de seminários temáticos de inovação

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), finalizou o ciclo de seminários temáticos de Inovação na última quinta-feira, 12, dialogando sobre Reindustrialização e Educação para a Inovação. A série de seminários, realizada entre os meses de agosto e dezembro, foi um desdobramento das oito oficinas temáticas do Seminário de Inovação, ações que têm como foco a construção da agenda estratégica de inovação do Estado.

“É um momento para ter contato com a experiência de outros estados e saber como estão tratando os temas da reindustrialização e da inserção da inovação na educação, que é uma das pautas mais importantes para o crescimento do país, visto que inovação na educação vai ser um fator relevante”, destacou o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

A programação contou com os palestrantes Romero Tori, professor da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Laboratório de Tecnologias Interativas (Interlab), que falou sobre o uso de tecnologias na educação; Marcos Leandro Simonetti, engenheiro mecânico pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), que tratou dos desafios e oportunidades da reindustrialização na era da 4ª Revolução Industrial; e Heverson Feliciano, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Paraná, que levantou a importância dos debates sobre inovação para o desenvolvimento dos ecossistemas. O seminário também trouxe o caso de sucesso Quantum Educacional, apresentado pelo fundador e CEO da empresa, Wellington Machado.

“Sem inovação a gente não se desenvolve, então é importante discutir isso a partir da educação e da reindustrialização e ter grupos pensando em como gerar essa inovação associada a políticas públicas, conhecimento”, pontuou Heverson Feliciano.

Agenda estratégica de inovação do estado

Os temas discutidos nos seminários anteriores trataram de inovação nas empresas e novos negócios; compras públicas de inovação; governança do sistema estadual de ciência, tecnologia e inovação; transformação digital do estado e municípios; tecnologia em saúde; e desenvolvimento rural.

Para o dia 16 deste mês, está prevista a consolidação de todos os temas discutidos ao longo dos seminários temáticos para construção da Agenda de Inovação, que deverá ser apresentada no início de 2025.

Foto: Dayanne Carvalho/Seplan