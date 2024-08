Secretaria do Trabalho divulga 30 oportunidades de trabalho intermediadas pelo NAT

Há vagas afirmativas para pessoa com deficiência e para a comunidade LGBTQIAPN+

A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), divulgou 30 vagas de trabalho disponibilizadas nesta quarta-feira, 14. Dentre elas, há vagas afirmativas para pessoa com deficiência e para a comunidade LGBTQIAPN+. As oportunidades são voltadas para os níveis médio e superior, com ou sem experiência.

Interessados devem procurar a sede do NAT para se cadastrar ou atualizar o seu cadastro e concorrer a uma dessas oportunidades. É preciso levar os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O NAT funciona na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Para mais informações, entrar em contato via WhatsApp 79 991 98-0027. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe.

Confira as oportunidades:

1 vaga para assistente administrativo

Requisitos: superior completo em Administração, experiência na função comprovada em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e experiência com o sistema SAP.

1 vaga para comprador

Requisitos: experiência comprovada em CTPS como comprador na área de construção civil, com compras técnicas e com o sistema SAP.

5 vagas para auxiliar de produção

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para analista de qualidade (planejamento de controle e produção)

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função (experiência com estatísticas e análise de resultados) e conhecimento avançado em Excel.

3 vagas para vendedor externo

Requisitos: ensino médio completo, seis meses de experiência na função (comprovada em CTPS) e habilitação categoria A.

1 vaga para encarregado de loja

Requisitos: ensino médio ou superior em andamento (em Administração, Processos gerenciais e afins), experiência com gestão de equipe, gestão de caixa e preferencialmente experiência com gestão de restaurantes.

2 vagas para assistente jurídico

Requisitos: cursando do 2° ao 4° período do curso de Direito.

5 vagas para vendedor externo

Requisitos: médio completo, experiência com negociação, atendimento ao público, pacote office, veículo próprio, habilitação AB e disponibilidade para realizar viagens intermunicipais.

1 vaga para pedreiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para armador de ferragens

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para carpinteiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para betoneiro

Requisitos: experiência na função comprovada em CTPS.

1 vaga para auxiliar técnico eletrônico

Requisitos: experiência com câmeras, cerca elétrica, alarmes e motores de condomínio.

1 vaga para vendedor externo

Requisitos: experiência de seis meses (CTPS), ensino médio completo, habilitação B

1 vaga para atendente de loja

Requisitos: ensino médio completo.

1 vaga para promotor de vendas

Requisitos: necessário veículo próprio (carro), habilitação categoria B, ensino médio completo e disponibilidade para realizar viagens (vaga para todos os municípios).

Vaga afirmativa para Pessoa com Deficiência (PcD)

1 vaga para assistente financeiro júnior

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função.

1 vaga de atendente clínico

Requisitos: ensino médio completo.

Vaga afirmativa para a comunidade LGBTQIAPN+

1 vaga para atendente balconista

Requisitos: ensino médio completo e experiência com atendimento ao público.