Secretaria do Trabalho divulga 42 novas vagas de intermediadas pelo NAT

Quem estiver em busca da sonhada colocação no mercado formal de trabalho pode conferir as 42 vagas divulgadas nesta quarta-feira, 8. As oportunidades são intermediadas junto aos empregadores locais pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), que é vinculado à pasta.

São vagas em diferentes níveis de escolaridade, com ou sem experiência prévia na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), entre elas vagas afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD). Os candidatos precisam levar RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores. PcD deve levar também laudo médico atualizado.

O atendimento ao público acontece das 7h às 13h, na sede da Seteem/NAT, na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Nova listagem de vagas de trabalho será divulgada na próxima segunda-feira, além disso, todas as vagas são publicadas também nos perfis da Seteem e do NAT no Instagram (@trabalho.se e @nat_sergipe). Outras informações pelo WhatsApp 79 991 98-8865.

Confira as oportunidades:

15 vagas para vendedor externo

Segmento: comércio atacadista Telecom

Sem pré-requisitos

1 vaga para auxiliar de almoxarifado

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Requisitos: formação na área correlata, experiência mínima de seis meses na função, comprovada em CTPS. Domínio do pacote Office e conhecimento em sistemas de controle

1 vaga para auxiliar financeiro

Segmento: indústria de bebidas não alcoólicas

Requisitos: formação em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas relacionadas, experiência na função comprovada em CTPS e conhecimento em sistemas ERP e Excel

1 vaga para mecânico

Segmento: empresa de transporte

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência em mecânica e motor diesel, com comprovação em CTPS

2 vagas para auxiliar de açougueiro

Segmento: supermercado

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência na função, comprovada em CTPS

1 vaga para auxiliar de cozinha

Segmento: supermercados

Requisitos: ensino médio completo e seis meses de experiência na função, comprovada em CTPS

1 vaga para vendedor interno

Segmento: varejista de artigos esportivos

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

1 vaga para atendente de lanchonete

Segmento: alimentação

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

1 vaga para serviços gerais

Segmento: imobiliário para locação

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

1 vaga para montador

Segmento: loja de móveis

Requisitos: ensino médio completo, experiência na função, habilitação na categoria A ou transporte próprio

2 vagas para vendedor

Segmento: loja de móveis

Requisitos: ensino médio completo e experiência comprovada em CTPS

1 vaga para serviços gerais

Segmento: hotelaria

Requisitos: ensino fundamental completo e experiência na função

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para rejuntadora

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função, comprovada em CTPS

1 vaga para técnico de segurança do trabalho

Segmento: construção civil

Requisitos: ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função, comprovada em CTPS

3 vagas para vendedora externa

Segmento: Telecom

Requisitos: ensino médio completo e experiência na função

Vagas afirmativas para Pessoa com Deficiência (PcD)

4 vagas para auxiliar de depósito

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo ou em andamento, experiência com carga e descarga, ajudante comum, ajudante de almoxarife ou auxiliar de depósito

3 vagas para atendente

Segmento: varejo

Requisitos: ensino médio completo e experiência com atendimento e vendas