Secretaria do Trabalho divulga vagas de emprego nesta quarta-feira, dia 19

Dando continuidade ao trabalho de intermediação da mão de obra sergipana realizado pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), mais oportunidades de emprego foram divulgadas nesta quarta-feira, 19.

Ao todo, são 17 vagas afirmativas e de ampla concorrência destinadas aos trabalhadores sergipanos. Interessados devem realizar o cadastro presencialmente na sede do NAT, localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, das 7h às 13h. Para acesso ao serviço de cadastramento na vaga, o trabalhador deve levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de residência, currículo e/ou certificados e experiências.

Novas oportunidades são sempre divulgadas no instagram da Seteem (@trabalho.se) e do NAT (@nat_sergipe). Para mais informações, entrar em contato pelos telefone (79) 3222-6949 ou via WhatsApp (79) 9 9191-6031.

Confira as funções e requisitos solicitados para cada vaga

10 vagas para Auxiliar de Limpeza (vaga afirmativa para Pessoas com Deficiência – PcD)

Requisitos: Ensino Fundamental completo e experiência mínima de seis meses na função

1 vaga para Motorista Carreteiro (ampla concorrência)

Requisitos: Para trabalhar no município de Laranjeiras, deve possuir experiência comprovada CTPS, habilitação na categoria E – tipo EAR (Exerce Atividade Remunerada)

1 vaga para Estoquista (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino Fundamental completo e experiência na função comprovada na CTPS

1 vaga para Vendedor Interno (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino Médio completo e experiência na função

1 vaga para Auxiliar Contábil (ampla concorrência)

Requisitos: Para atuação no setor de atendimentos; possuir bacharelado com contabilidade, experiência na área e conhecimento em informática

1 vaga para Técnico em Informática (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino Médio completo,habilitação na categoria B, curso e/ou experiência na função

1 vaga para Pizzaiolo (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino Fundamental completo,experiência na função, disponibilidade para trabalhar até 00h, morar próximo aos bairros aracajuanos Atalaia, Coroa do Meio e região

1 vaga para Vendedor Interno e Externo (ampla concorrência)

Requisitos: Ensino Médio completo