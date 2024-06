Secretaria do Trabalho e NAT divulgam 62 novas vagas de emprego

São 62 vagas nesta quarta-feira, das quais dez são para mecânico e mais dez para trocador de óleo

Trabalhadores em busca de recolocação no mercado podem conferir as 62 oportunidades divulgadas nesta quarta-feira (19), pelo Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

Há destaque para dez vagas destinadas aos profissionais de mecânica automotiva.

O atendimento a quem desejar se candidatar acontece das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira. A Seteem/NAT funciona na Rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju. Além das vagas de ampla concorrência, também há oportunidades afirmativas, com vagas destinadas às mulheres.

Para se cadastrar a uma dessas oportunidades, é preciso se dirigir até a sede do NAT, levando os documentos pessoais (RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado), além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

Outras informações pelo WhatsApp 79 99191-6031. As vagas são sempre divulgadas no perfil da Seteem, no Instagram @trabalho.se, e no perfil do NAT, no Instagram @nat_sergipe. Novas oportunidades serão divulgadas na próxima segunda-feira.

Confira as vagas disponíveis:

1 vaga para encanador

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

2 vagas para pedreiro

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

15 vagas para carpinteiro

Requisitos: 6 meses de experiência na função (comprovada em CTPS)

3 vagas para servente de obras

Requisitos: ensino médio completo, experiência de 6 meses comprovada em CTPS

10 vagas para trocador de óleo

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

10 vagas para mecânico

Requisitos: ensino fundamental, experiência na função

1 vaga para monitor escolar

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino médio completo

4 vagas para pintor

Requisitos: experiência na função (comprovada em CTPS), ensino fundamental incompleto

12 vagas para carpinteiro

Requisitos: experiência em forma de pilar e vigas, comprovada em CTPS

Vagas afirmativas para mulheres

2 vagas para vendedora interna

Requisitos: experiência comprovada em vendas na CTPS, ensino médio completo

1 vaga para costureira

Requisitos: experiência na função, ensino fundamental