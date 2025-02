Secretaria do Trabalho lança novo edital do Programa “Primeiro Emprego” em seis municípios

Novas 43 turmas do Programa Primeiro Emprego (PPE) serão oferecidas em seis diferentes municípios sergipanos. A assinatura do convênio que garantiu mais 1127 vagas para jovens de 18 a 29 anos ocorreu nesta terça-feira, 25, durante o lançamento do ‘Pacto pelo Emprego’, realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), na capital.

Entre as qualificações estão os cursos de assistente administrativo, assistente de logística, operador de caixa, frentista, costureira e cozinheiro, entre outros, todos com carga horária de 400h a 480h, equivalente a seis meses de aprendizado, sendo três meses de aula teórica em sala de aula e 3 meses de estágio prático nas empresas. Neste período, os participantes receberão bolsas no valor de R$ 500, totalizando um investimento de mais de R$ 6 milhões.

A capacitação será desenvolvida pelo Serviço de Aprendizagem Comercial (Senac) em Aracaju, Boquim, Estância, Itabaiana, Itabaianinha e Tomar do Geru. Das vagas previstas, 245 participantes já inscritos anteriormente serão convocados e as demais inscrições virão com o novo certame. O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, destacou que Sergipe tem o maior investimento da história de Sergipe em profissionalização.

“Nós já passamos por mais de 30 municípios em 2023, em cursos realizados em carretas, na estrutura disponível do Sistema S daquela localidade, otimizando recursos para formar a mão de obra de acordo com a necessidade do mercado. Temos a intenção de chegar a todos os municípios do estado, olhando o potencial econômico de cada um e desenvolvendo as pessoas para que elas tenham empregabilidade e uma nova perspectiva”, pontuou o secretário.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), Marcos de Andrade, destacou o PPE como um marco na história de Sergipe. “Nós já temos várias parcerias com o Governo de Sergipe. Esse é mais um para qualificar a mão de obra para gerar emprego e renda, que é o objetivo maior nesse momento. Nós tivemos sucesso na geração de emprego em 2023 e 2024, com recorde de estoque de emprego e isso nos leva a crer que estamos no caminho certo, trazendo qualificação para a sociedade. O Senac chegou nos 75 municípios de Sergipe, qualificando pessoas e uma boa parte foi por meio do Governo do Estado”, pontuou.

Pacto pelo Emprego

A elaboração de um ‘Pacto pelo Emprego’ foi movida pelo trabalho em rede e pela governança colaborativa para a formação cada vez mais aprimorada da mão de obra e avanço da empregabilidade. Serão várias entidades, públicas e privadas, trabalhando em parceria com o único objetivo de inserir o sergipano no mercado de trabalho. Para o governador Fábio Mitidieri, o Pacto é a ratificação das políticas públicas da geração de emprego e renda. “Não só nós apresentamos os dados dos dois anos, como renovamos e ampliamos as parcerias, principalmente na área de qualificação, de onde sairemos de quatro mil para 22 mil jovens qualificados, por meio de convênio firmado. As parcerias com a própria iniciativa privada vão gerar mais oportunidades de emprego e renda em todos os segmentos”, ressaltou o governador.

Durante o evento, o governador recebeu e assinou também uma Carta de Compromisso com o combate prioritário ao trabalho infantil, entregue pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil em Sergipe (Fepetise), formado por diversas entidades da iniciativa pública e da sociedade civil.

Foto: Igor Matias