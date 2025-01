Secretaria do Trabalho leva serviços para a festa de Bom Jesus dos Navegantes no município de Propriá

A festa de Bom Jesus dos Navegantes, um dos eventos mais populares de Propriá, Baixo São Francisco, reunirá milhares de romeiros locais e turistas nos próximos dias 20 e 21. A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) fará parte do evento, com serviços itinerantes voltados para o trabalhador e empreendedor sergipano.

A iniciativa faz parte das ações estratégicas implementadas pelo Governo do Estado com o objetivo de ampliar o acesso a atendimentos relacionados à geração de emprego e renda, por meio de parcerias firmadas em todo o interior de Sergipe. Dentre os serviços que serão disponibilizados, está a comercialização de culinária regional pela Economia Solidária e cadastramento de jovens e orientações sobre o Programa Primeiro Emprego (PPE).

A diretoria de Artesanato da pasta realizará a emissão e renovação de Carteira Nacional do Artesão e oficinas. Além disso, o artesanato sergipano terá espaço no evento para artesãos e artesãs do município. A Casa do Artesanato Sergipano, modelo em contêiner, também estará presente no evento.

Já o Núcleo de Atendimento ao Trabalho (NAT), setor vinculado à Seteem, levará os serviços de cadastramento e atualização de cadastro de trabalhadores; cadastramento de empresas; oferta de vagas; orientações sobre Carteira de Trabalho Digital (CTPS) sobre o processo de entrada no seguro desemprego.

Foto ASN