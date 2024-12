Secretaria do trabalho tem novidades para a 2ª edição da vila do natal iluminado

Foi aberta a programação especial de fim de ano na Orla de Atalaia, em Aracaju, com a segunda edição da Vila do Natal Iluminado. A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) é responsável por alguns dos atrativos ao público, e este ano traz algumas novidades: a casa do Artesanato Sergipano e o maior número de empreendedores contemplados nos espaços de comercialização.

O evento realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), foi inaugurado nesta sexta-feira, 13, já com grande público presente. O secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo, participou da abertura e falou da contribuição da pasta para a programação, com as participações do Artesanato e da Economia Solidária, principalmente.

“Este ano, a Secretaria do Trabalho trouxe a Casa do Artesanato Sergipano, que está no centro da Vila e vai trazer o melhor do artesanato. As pessoas vão poder adquirir belos exemplares feitos pelas mãos dos sergipanos, que carregam ancestralidade, cultura e o modo de fazer. E vai poder se deliciar também da economia solidária, que está aqui com uma culinária sergipana voltada para gerar renda nesse momento de Natal”, destacou o gestor.

Nesta edição, são cerca de 40 beneficiados, entre pessoas físicas e associações, somando-se os segmentos abordados. O espaço do artesanato desta vez foi ampliado para contemplar a economia criativa, como explica a diretora de Artesanato da Secretaria do Trabalho, Daiane Santana.

Segundo a gestora, há um crescimento do setor dentro do estado, e a Seteem tem buscado contemplar o maior número de participantes nos evento realizados ou patrocinados pela gestão estadual. Além dos segmentos tradicionais apoiados pela Seteem, o espaço de exposição e comercialização também conta com a presença da moda autoral sergipana e dos produtos oriundos do projeto Recria – parceria com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) para reaproveitamento das lonas usadas nos eventos governo para a confecção de roupas.

“Este ano nós estamos aqui com 29 artesãs dentro do espaço do Artesanato, além dos contemplados na Casa do Artesão, e ainda pretendemos ampliar esse número. O que nós ressaltamos é um número gigante de artesãos novos, que não vinham participando tanto dos eventos, então a gente veio apresentar ao público quem são esses artesãos sergipanos”, pontuou a diretora.

Vila do Natal

A Vila do Natal Iluminado é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE), com apoio do Banese, Deso, Netiz e Energisa.

