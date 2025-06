Secretaria de Gestão das Contratações instala a Comissão da Licitação da obra da Adutora do Leite

A Secretaria Especial de Gestão das Contratações, na qualidade de coordenadora das contratações do Projeto Adutora do Leite, instalou, nesta sexta-feira, dia 6, a Comissão Mista para licitação dos projetos necessários à execução da obra.

A Comissão será presidida pelo superintendente de Contratações Centralizadas e Logísticas da Seclog, Wellington Melo, e terá como membros Ariosvaldo Menezes Leite (Seclog), Hugo Monteiro Rocha (Emdagro), Márcio Zylberman (Coderse) e Lucas Araújo Azevedo Silva (Seclog).

Conforme o Decreto nº 1.128/2025, publicado pelo Governo de Sergipe na última terça-feira, 3, os processos licitatórios relacionados à Adutora do Leite serão excepcionalmente executados pela Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística (Seclog). “Essa medida foi determinada pelo governador Fábio Mitidieri para possibilitar a adequada coordenação técnica na condução do Projeto da Adutora do Leite”, afirma o secretário da Seclog, Walter Lima.

Para tirar o projeto do papel, que impulsionará o desenvolvimento socioeconômico do Alto Sertão Sergipano e representa o maior investimento da gestão estadual em segurança hídrica produtiva para a região, serão investidos cerca de R$ 250 milhões pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

A Adutora do Leite consiste na implantação de uma robusta rede de abastecimento hídrico, de 108 quilômetros de extensão, que levará água para dessedentação animal aos municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória.

A partir desta obra, o Governo de Sergipe fornecerá água para um rebanho estimado em cerca de 265 mil animais de médio e grande porte, em quase 9,5 mil estabelecimentos agropecuários dos municípios beneficiados. O alto sertão sergipano concentra uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste e a dessedentação animal é uma reivindicação antiga dos produtores rurais da região.

Com este projeto, a produção leiteira anual no sertão sergipano, e desse modo impactar positivamente a qualidade de vida de dezenas de milhares de famílias dos municípios da região, a partir do incremento da geração de renda e da abertura de novos postos de trabalho, dinamizando diversos setores da economia local.

