Secretária Michelly Tojal destaca importância do Agosto Lilás em entrevista à Neópolis FM

Na tarde desta terça-feira (05), a secretária municipal de Assistência Social e primeira-dama de Neópolis, Michelly Tojal, participou ao vivo do programa Resumo Geral, na Neópolis FM, apresentado pelo radialista Fernando Cabral. A entrevista teve como foco o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Acompanhada por uma equipe técnica especializada, Michelly abordou a importância da campanha e as ações desenvolvidas no município de Neópolis para fortalecer o combate à violência doméstica e familiar. Participaram também da entrevista a Dra. Thatiane Francelino, advogada do CREAS de Santo Antônio; a psicóloga Dillyane Gomes, do CRAM Marias; e Amanda Ribeiro, coordenadora do CREAS Santo Antônio.

Durante a conversa, Michelly destacou que o Agosto Lilás é um momento fundamental para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de denunciar e combater todas as formas de violência contra a mulher. “Precisamos falar sobre esse tema o ano inteiro, mas em agosto intensificamos as ações para que nenhuma mulher se sinta sozinha ou desamparada”, afirmou.

A advogada Thatiane Francelino falou sobre os direitos das mulheres vítimas de violência e os mecanismos legais de proteção, como as medidas protetivas. Já a psicóloga Dillyane Gomes enfatizou os impactos psicológicos da violência e a importância de um acompanhamento humanizado. A coordenadora Amanda Ribeiro ressaltou o papel do CREAS no acolhimento e encaminhamento de casos.

O programa teve grande repercussão local e reforçou o compromisso da gestão municipal com a proteção dos direitos das mulheres. A Secretaria de Assistência Social seguirá promovendo palestras, rodas de conversa, campanhas educativas e atendimentos especializados ao longo do mês de agosto.

A entrevista completa está disponível nas redes sociais da Neópolis FM e nos canais institucionais da Prefeitura.

Matéria e foto Neópolis FM