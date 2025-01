SECRETÁRIO DA SAÚDE CONSTATA PROBLEMAS DEIXADOS PELA GESTÃO PASSADA NO HOSPITAL DA BARRA DOS COQUEIROS

Acompanhado do deputado estadual Adailton Martins e da secretária Municipal de Saúde da Barra dos Coqueiros, Solange dos Anjos, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, realizou uma visita ao Hospital de Pequeno Porte Santa Luzia, nesta quarta-feira, 8.

O objetivo foi avaliar medidas e parcerias para garantir a melhoria do atendimento aos cidadãos que buscam a unidade hospitalar.

O secretário presenciou o cenário caótico deixado pela gestão passada também na saúde, com uma estrutura deficitária, equipamentos essenciais para o atendimento quebrados, falta de medicamento e até de profissionais. “O secretário viu as condições precárias em que se encontra o nosso hospital. E, de imediato, já propôs soluções para que a gente possa atender melhor a população da Barra. O prefeito Airton Martins também está empenhado em melhorar a saúde da Barra dos Coqueiros e junto com o Governo do Estado vamos conseguir fazer muito mais”, pontuou o deputado Adailton Martins.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri reforçou o compromisso do Estado em buscar, junto ao Município, medidas para resolver os problemas e garantir um atendimento digno à população. “É um hospital que tem uma importância muito grande no apoio à rede estadual. Levaremos às solicitações do prefeito Airton ao governador e acredito que prontamente ele ajudará na reforma, ampliação e modernização das instalações para um melhor atendimento”, ressaltou Cláudio Mitidieri.

A secretária de Saúde da Barra, Solange dos Anjos, também salientou a importância da parceria do Município com o Estado. “Uma das prioridades da atual gestão é garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas, fazendo uma saúde humanizada para toda a população. E isso inclui dar todas as condições para que os profissionais possam fazer seus atendimentos com dignidade e proporcionando a melhor assistência para os pacientes”, declarou.

CS Assessoria & Comunicação