Secretário de Comunicação de Socorro, Carlos Ferreira, é homenageado pela Alese

Como forma de reconhecer a contribuição ao Jornalismo, à radiodifusão e ao desporto no Estado de Sergipe, a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) homenageou, no Plenário da Casa Legislativa, profissionais da comunicação sergipana com a ‘Medalha Radialista e Jornalista João de Menezes Barros Filho (Barrinhos)’. A Sessão Especial, ocorrida na manhã desta terça-feira, 20, rendeu justas homenagens a 14 profissionais da comunicação. O jornalista, radialista e atual secretário de Comunicação da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, Carlos Ferreira, foi um dos homenageados.

A indicação do nome de Carlos Ferreira foi feita pela deputada estadual, Carminha Paiva (Republicanos), a quem a parlamentar declara ter uma relação de respeito e admiração. “Logo que propuseram essa homenagem na Assembleia, de imediato me veio a ideia de indicar Carlos Ferreira, não só por ser o secretário de comunicação de Nossa Senhora do Socorro, mas por ser esse jornalista competente que ele é, sem contar da pessoa humana que ele é também. Nos identificamos muito, temos, além disso, uma grande amizade, trabalhamos juntos, então nada mais justo que homenagear Carlos Ferreira”, revelou a parlamentar.

Há 40 anos, Carlos dedica a sua vida a fazer o ama: jornalismo. Essa paixão traduzida em comunicação acompanha o comunicador desde pequenino, quando ainda vivia em terras alagoanas. Sua trajetória foi de batalhas, mas a força de vontade do alagoano em comunicar venceu todos os obstáculos. Hoje, mais uma vez, Carlos Ferreira, escreve o seu nome na comunicação sergipana, como um dos principais comunicadores da história do Estado de Sergipe. “O sentimento é de gratidão. Quando a gente faz o que a gente sempre sonhou em fazer, no meu caso fazer jornalismo, radialismo, e isso é reconhecido, primeiro a gente é grato a Deus, gratidão também a minha querida deputada Carminha, responsável pela minha indicação e demais deputados que votaram a favor, agradeço aos meus ouvintes e aos meus queridos colegas da Secretaria de Comunicação de Socorro. A partir do momento que a gente assumiu a Secom de Socorro, com a equipe que a gente tem, o trabalho se destacou. É por isso que esse prêmio também é de vocês. Agradeço a minha família, minha esposa, meus filhos, aos meus netos e a Deus, sobretudo, por tudo. Estou muito feliz pelo reconhecimento e pronto para continuar trabalhando”, declarou Ferreira.

Além da presença do prefeito Padre Inaldo e de colegas de trabalho, a família do comunicador esteve presente para prestigiá-ló. Cássia Ferreira, filha de Ferreira, falou emocionada do orgulho que sente do seu genitor e como ele serviu de inspiração para a sua carreira profissional. “Eu tenho muito orgulho dele, não é segredo pra ninguém que eu sou apaixonada por ele como filha, mas é impossível também não ser apaixonada por ele como profissional. Nós temos áreas totalmente diferentes, eu trabalho na medicina e ele no jornalismo, mas a minha dedicação e paixão pela minha profissão é totalmente inspirada nele. Nós falamos que ele não vive sem o rádio, sem o jornalismo porque o jornalismo e ele são um só”, declarou Cássia.

Além de Carlos Ferreira, também foram agraciados com a medalha os profissionais da imprensa: Aloisio Santos Andrade, Carlos José Magalhães de Melo, Cosmo Batista dos Santos, Ederaldo Ferreira Bomfim Filho, Gilson Ramos, Jairo Alves de Almeida, Jailton Santana, Mylena Rocha de Sá, Magna Santana, Narcizo Henrique Santos Machado, Rita Oliveira e Severino Ramos Simplício de Alcântara.

Breve biografia

Alagoano de Piaçabuçu, Ferreira passou a sua infância no município de Penedo. Ao chegar em solo sergipano, dedicou de corpo e alma à comunicação, especialmente ao rádio. O secretário de comunicação de Nossa Senhora do Socorro teve passagens marcantes pelos mais importantes veículos do Estado, entre eles a TV Sergipe. Carlos Ferreira é um dos radialistas e jornalista mais premiados do Estado de Sergipe.