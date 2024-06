Secretário Fábio Reis garante avanços significativos no município de Japoatã

O secretário de Representação do Governo de Sergipe em Brasília, Fábio Reis, foi recebido pelo prefeito Careca da Samam e pela administração municipal de Japoatã na tarde desta quarta-feira, 19, para anunciar duas importantes iniciativas em prol da comunidade local.

Contribuindo com a infraestrutura urbana do município, foi assinada a ordem de serviço para a pavimentação de quatro ruas no Povoado Poxim: Rua do Alecrim, Rua do Cemitério, Rua São José e Travessa Lino Pinto. Com uma área total de aproximadamente 9.700 m², as obras visam facilitar o deslocamento dos moradores e melhorar significativamente a qualidade de vida na região.

No mesmo povoado, foi celebrada a inauguração da reforma da Unidade Básica de Saúde Ozéias Alves dos Santos. Esta iniciativa representa um avanço crucial na oferta de serviços de saúde para a população local.

Ambas as realizações são resultado direto de emendas parlamentares do mandato de Fábio Reis enquanto deputado federal. O valor destinado ao município já ultrapassa R$ 8,7 milhões, o que demonstra o compromisso contínuo do secretário com o desenvolvimento e bem-estar da comunidade.

“Estou muito feliz em retornar a Japoatã e poder contribuir com projetos tão importantes para a cidade. A pavimentação das ruas e a reforma da UBS são investimentos essenciais que vão melhorar diretamente a vida dos moradores”, destacou Reis durante a cerimônia.

Estiveram presentes na agenda a primeira dama Michele Ribeiro, o vereador Roniclei Soares, os secretários de Obras Claudeir Santos e de Saúde Wener Gomes Siqueira, além dos líderes da comunidade Jorge Ugino, Nelma Teles e Gileno Barbosa.

Texto e fotos: Assessoria Fábio Reis