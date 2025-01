Secretários Municipais de Estância são empossados pelo prefeito André Graça

O prefeito de Estância, André Graça (PSD), empossou na manhã de quinta-feira, 2 de janeiro, o novo secretariado que assumirá a gestão das pastas da administração municipal para o mandato 2025-2028. O evento ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura e reuniu autoridades, familiares dos empossados e a população.

Durante a cerimônia, André destacou o simbolismo do ato e reafirmou o compromisso de sua gestão com o progresso do município.

“Hoje, oficialmente, iniciamos um novo ciclo administrativo em Estância. O povo confiou a mim a responsabilidade de ser prefeito, e com o apoio desse time de secretários, vamos transformar nossa cidade. Cada nome foi escolhido criteriosamente para colocar em prática o plano de governo construído com a participação popular. Estou certo de que juntos faremos a cidade avançar e proporcionar uma vida melhor para os estancianos”, afirmou.

Para reforçar a importância do alinhamento das ações, cada secretário recebeu um kit de boas-vindas contendo uma cópia do plano de governo, que servirá de guia para as iniciativas de cada pasta.

Representando o secretariado, a secretária do Governo, Cláudia Trindade, fez um discurso emocionado.

“Quero dar as boas-vindas a todos os colegas empossados e destacar a responsabilidade que assumimos hoje. Cada pasta representa um pilar essencial para o desenvolvimento de Estância. Mas, acima de tudo, somos um único time, com o objetivo de trabalhar de mãos dadas por uma cidade melhor. Meu compromisso é seguir ao lado do prefeito André Graça, como sempre estive, para que juntos possamos realizar as mudanças que a nossa população espera. Que Deus abençoe essa nova jornada!”, declarou Cláudia.

A solenidade encerrou com palavras de incentivo e entusiasmo dos secretários empossados, que agora terão a missão de executar as políticas públicas planejadas para o novo ciclo administrativo.

Confira a relação dos secretários empossados:

Secretário de Comunicação (SECOM): Marcell Veloso Secretário de Saúde: Jorge Trindade Secretário da Educação: João Luiz Secretário de Cultura e Turismo (SECULTUR): Paulo Ricardo Secretário das Finanças: Marcos Antônio Secretário dos Serviços Urbanos: Manoel Messias Secretária da Assistência Social: Hélia Pinto Secretária do Governo: Cláudia Trindade Secretário da Administração e Planejamento: Paulo Dórea Procuradora Geral do Município: Alessandra Alves Secretário da Infraestrutura e Habitação: Zejomá Júnior Controladoria Geral: Teresa Costa Secretário da Defesa Social e Cidadania: Coronel Lucas Rabello Secretário do Desenvolvimento Econômico: Cristóvão Freire Secretário do Meio Ambiente: Joubert Denner Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT): Sílvio Barreto Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE): Sérgio Guimarães Secretário de Juventude e Desporto: Evilázio Ribeiro

