Sedetec e Codise visitam futuras instalações de fábrica em Itaporanga

Na ação de Governo Itinerante, vinculadas ofertaram mudas de árvores, serviços e orientações à população

Nesta quinta-feira, 10, durante a 9ª edição do Governo Itinerante ‘Sergipe é aqui’, no município de Itaporanga D’Ajuda, na Grande Aracaju, gestores do Governo do Estado, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) e de outros órgãos estaduais visitaram as futuras instalações de uma nova fábrica de refrigerante, a HBC Indústria e Comércio, que se instalará no povoado Nova Descoberta.

A fábrica tem previsão de iniciar o funcionamento em fevereiro de 2024, com geração de 300 postos de trabalho. “A chegada deste importante investimento reflete o novo e próspero momento que estamos vivendo, quando o Estado prioriza a geração de emprego e renda para garantir a dignidade do povo”, destacou o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, na ocasião.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, a instalação da nova fábrica traz oportunidades para os sergipanos. “Estamos percebendo a importância do nosso estado e despertando o interesse de indústrias para se instalarem aqui”, considerou o gestor.

Segundo o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, a atração das indústrias é foco da gestão estadual. “Essa é uma indústria que vai fabricar refrigerantes, sucos, bebidas diversas, com um modelo inovador e com grandes perspectivas no estado”, afirmou.

A empresa conta com incentivos fiscais e locacionais do governo, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), e será instalada numa área de 60 mil metros quadrados. “Eu agradeço muito ao nosso governador Fábio Mitidieri. A fábrica estava no papel há mais de um ano e meio, e com a chegada do novo governo colocamos o projeto para frente. Estou em Sergipe pois acredito no potencial do estado”, ressaltou o empresário Hermolao Coutinho.

Ações das vinculadas

No estande do ‘Sergipe é aqui’, uma das ações promovidas pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), vinculada à Sedetec, foi a doação de 50 mudas de ipês roxo, branco e amarelo, além de orientações sobre abertura e acompanhamento de empresas de tecnologia. “Trouxemos uma variedade de mudas de ipê para a sociedade, através da biofábrica, e também a tecnologia e inovação para tratar das startups”, informou o secretário executivo do SergipeTec, Daniel Freire.

A agricultora Maria Auxiliadora Santos, do povoado Alto da Coruja, agradeceu por ter sido uma das contempladas com a muda de ipê e pelas orientações recebidas. “Pude aprender mais sobre plantação e adubamento e vou levar para a vida”, disse a itaporanguense.

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) ofereceu à população informações sobre a importância da análise de solo, de água e de alimentos, além de ofertar 30 análises de solos gratuitas para os agricultores familiares. Já a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) informou sobre andamento de processos, abertura, alteração e baixa de empresas, além de fornecer a solicitação e emissão de 50 certidões online.

A Sergipe Gás (Sergas) apresentou a tecnologia da 5ª Geração do Kit GNV (Gás Natural Veicular) e deu orientações ao público sobre como instalar o combustível em oficinas credenciadas pelo Inmetro, como também tirou dúvidas quanto ao seu uso, desmistificando mitos dos usuários. Além da Sergas, a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) orientou a população quanto aos editais vigentes para bolsas de estudo e pesquisa.

Foto assessoria

Por Maira Andrade