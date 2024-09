SEEB/SE e Banese assinam o ACT dos baneseanos e baneseanas

Depois de antecipar o pagamento da PLR, o banco estadual pagou hoje o abono salarial

Após sete rodadas de negociações específicas da Campanha Nacional dos Bancários 2024, os dirigentes do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE) e o Banco do Estado de Sergipe (Banese) assinaram o novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), com vigência de 2024 a 2026. O ato solene ocorreu nesta sexta-feira, 13 de setembro, na sede do Centro Administrativo do Banese (CAB/Banese).

Atendendo a uma reivindicação do SEEB/SE, o banco estadual antecipou os pagamentos referentes à Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e ao abono salarial. O abono já foi creditado.

Aprovação em assembleia virtual

A contraproposta do Banese foi aprovada em votação/assembleia virtual específica, realizada nos dias 6 e 7 de setembro, com 67,59% dos votos a favor. O resultado registrou 30,04% de votos contrários e 2,37% de abstenções.

“Fomos firmes na defesa da preservação de direitos e lutamos por avanços para garantir melhorias nas condições de trabalho dos empregados e empregadas do banco. Após o fim das negociações, os colegas deliberaram o documento final, que preservou cláusulas do antigo acordo e traz outros avanços”, afirma o presidente do SEEB/SE, Adilson Azevedo.

“O momento de assinar um acordo coletivo de trabalho é um ato de celebração, tendo em vista a relevante importância de manutenção e renovação com alterações positivas para a categoria. Falamos da importância do Banese para os sergipanos e para seus empregados continuar um banco pujante na disputa de mercado. Foi importante escutar do presidente Marcos Queiroz que tem um pacto de, enquanto estiver no Banese, possibilitar o crescimento do banco. Que, se saísse hoje do Banese, já se daria por satisfeito porque o banco está muito bem e daqui para frente não tem alternativa senão o crescimento do banco e certamente o lucro desse semestre será maior. Queríamos que o ACT fosse melhor e, os baneseanos mereciam e merecem. Entretanto, pudemos manter os direitos e benefícios já existentes e pudemos avançar nas cláusulas”, destacou Adilson Azevedo.

Confira abaixo os principais pontos conquistados no acordo:

Abono Assiduidade:

Houve aumento do limite de ausências justificadas por atestados médicos para 15 dias úteis, garantindo a manutenção do benefício.

Auxílio Atividade Física:

O teto do auxílio foi elevado para R$ 175,00, um reajuste de 6,06% em relação ao valor anterior de R$ 165,00.

Auxílio Moradia:

Foi incluído auxílio-moradia para gerentes gerais de agências do interior em caso de afastamento por adoecimento, uma nova conquista que garante maior suporte.

Concurso Público e Mais Contratações:

O banco se comprometeu a realizar um estudo para dimensionar o efetivo de empregados, com foco na contratação de mais profissionais.

Pagamento de Abono:

Ficou acordado o pagamento de um abono no valor de R$ 1.500,00 em parcela única, representando um aumento de 50% em relação ao valor anterior. Em 2025, o mesmo valor será pago, reajustado pelo índice da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Valorização do Salário Base:

Foi estabelecido o compromisso de realizar um estudo para recomposição do salário base dos empregados, visando uma valorização mais justa.

Valorização das Funções:

Outro ponto importante foi o compromisso do banco de revisar e ajustar os valores pagos às funções existentes.

Programa de Estímulo à Aposentadoria*

O banco se comprometeu a apresentar uma proposta de Programa de Estímulo à Aposentadoria, visando reconhecer e valorizar os empregados que estão próximos da aposentadoria.

Teletrabalho:

A manutenção da modalidade de teletrabalho foi garantida, normatizando-se para até 20% o quantitativo de empregados por unidade em teletrabalho, o que representa um aumento de 300% em relação ao acordo anterior.

Trabalho Híbrido

Ficou acordado o compromisso de apresentar um estudo sobre a implementação da modalidade de trabalho híbrido em até 90 dias.

Por ASCOM do SEEB/SE