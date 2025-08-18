Seed levará serviços educacionais à população de Graccho Cardoso na 55ª edição do ‘Sergipe éaqui’

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) marcará presença na 55ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, que será realizada na próxima sexta-feira, 22 de agosto, a partir das 8h, no município de Graccho Cardoso, localizado no Médio Sertão Sergipano. A iniciativa, que leva serviços públicos diretamente à população, contará com diversas ações voltadas à educação, oferecendo atendimento, orientação e acesso a informações importantes para a comunidade escolar.

Entre as atividades programadas, o projeto ‘Resolva Aqui’ estará disponível para atender a demandas como emissão de certificados, guias de transferência, atestados de veracidade e regularização da vida escolar. Também haverá a participação da Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória, que promoverá momentos de leitura, contação de histórias e atividades pedagógicas, estimulando o gosto pela literatura entre crianças e jovens.

Os programas ‘Alfabetizar pra Valer’ e ‘Busca Ativa Escolar’ levarão suas equipes para dialogar com os moradores, apresentando as ações desenvolvidas para assegurar a alfabetização na idade certa e reduzir a evasão escolar. Já a campanha ‘Estudante Cidadão, CPF na Mão’ oferecerá emissão gratuita de CPF para estudantes e moradores.

A equipe de Matrícula Escolar também estará no local para realizar matrícula online, efetuar cadastros e atualizações no portal da matrícula, redefinir senhas e orientar sobre as etapas, anos, séries e modalidades ofertadas pela Rede Pública Estadual de Ensino.

Investimento em Graccho Cardoso

Além dos serviços que serão ofertados à população, o Governo de Sergipe segue investindo na educação. Única instituição estadual do município, o Colégio Estadual Manoel Alcino do Nascimento passou por climatização, com investimento total de R$ 325.109,70, sendo R$ 207.423,71 destinados ao aumento da carga elétrica e R$ 117.685,99 ao fornecimento e instalação de 23 aparelhos de ar-condicionado. A unidade também recebeu tablets, distribuídos aos alunos e conexão com internet, incorporando tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem e ampliando as possibilidades pedagógicas.

Também está prevista a construção de uma nova escola estadual para o município, reforçando o compromisso com a expansão e modernização da Rede Pública Estadual de Ensino.

Foto : Ascom/ Seed