SEGUNDA EDIÇÃO DA “VILA DA PÁSCOA” FORTALECE A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO NO ESTADO DE SERGIPE

Está quase tudo pronto para a segunda edição da Vila da Páscoa, que acontece na área dos lagos da Orla da Atalaia, em Aracaju, entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h. A iniciativa promovida pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), oferece uma infinidade de atividades lúdicas e religiosas, que devem atrair milhares de visitantes e turistas durante todo este mês. Desse modo, o evento fortalece a cadeia produtiva do turismo e se apresenta como potencial produto a fazer parte do portfólio das atrações turísticas na capital sergipana na baixa temporada.

A Vila da Páscoa conta com ambientação, iluminação e decoração temática, espaços instagramáveis, igrejinha cenográfica, roda-gigante, toca do coelho, labirinto, brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência, fábrica de chocolate, recreação infantil, feira de artesanato sergipano, sala multissensorial, pontos de hidratação, banheiros, espaços para alimentação, além do tradicional espetáculo da Paixão de Cristo e Via Sacra. E, ainda, traz uma novidade neste ano: o teatro, com duas apresentações diárias, sempre às 18h30 e às 20h.

A secretária-executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita, explica que esse evento temático é um atrativo tanto para o público de Aracaju, como para visitantes do interior sergipano e turistas de outros estados, que cumpre o propósito do Governo de Sergipe de fortalecer o turismo e gerar renda para impulsionar a economia local. “Sem dúvida, a realização da Vila da Páscoa é um atrativo diferenciado, que, assim como na edição anterior, vai contribuir para movimentar ainda mais a cadeia produtiva do turismo, como hotéis, bares e restaurantes, entre outros segmentos”, avalia a gestora.

Daniela Mesquita comenta, ainda, que a Vila da Páscoa traz uma programação cultural e recreativa que proporciona a geração de empregos temporários. Além disso, ela aponta, o evento contribui para consolidar Sergipe como um destino turístico atrativo não apenas em períodos tradicionais, como o verão e o São João, mas, também, em datas comemorativas. “A Vila da Páscoa já faz parte do Calendário de Eventos de Sergipe. Inclusive, nós o divulgamos para os operadores de turismo durante os roadshows realizados nos principais mercados emissores de turistas do Brasil para o estado”, salienta a secretária-executiva.

Hotelaria e economia informal

O gerente do Hotel Pousada do Sol, Henrique Goes, destaca a importância do evento para o setor hoteleiro, enfatizando que a iniciativa também fortalece a imagem de Sergipe como um destino turístico diversificado. “A Vila da Páscoa fortalece demais o setor hoteleiro ao acrescentar mais uma ação ao calendário de eventos, que, além de alusiva, é muito significativa, visto que o período da Páscoa, que compreende a Semana Santa, é uma época em que recebemos muitos turistas”, analisa.

Henrique Goes acredita que, assim como na edição passada, os turistas, ao chegarem à cidade e se depararem com toda a estrutura do evento, vão se surpreender. “Eles vão desejar retornar no ano que vem e ainda vão indicar para outras pessoas. Consequentemente, mais clientes serão atraídos para nosso hotel. Essa é a grande virtude de termos, durante todo o ano, festividades inseridas no calendário de eventos, que solidificam a marca do turismo de Sergipe”, salienta.

A agente de viagens Charliene Andade, por sua vez, observa que houve um aumento significativo na procura pelo destino Sergipe para o período em que será realizada a Vila da Páscoa. Ela elogia o Governo do Estado pela iniciativa, considerando que contribui consideravelmente para o aumento da movimentação turística. “Sempre que os clientes entram em contato com a agência de turismo ou com a própria recepção do hotel, a ocupação está lotada. Então, isso é um sinal bem positivo. Sempre divulgamos todos os eventos festivos que acontecem aqui na Orla da Atalaia, como os festejos juninos, a Vila do Natal, entre outros. E com a Vila da Páscoa, não é diferente. Fazemos isso para incentivar o turista a vir ao nosso estado vivenciar a cidade. Nunca vi Aracaju tão linda em épocas comemorativas como vejo agora”, ressalta.

Já o artesão baiano André Stern, que reside em Aracaju há dez meses, sobrevive da arte, comercializando brincos, pulseiras, colares, entre outros artigos, na região dos Lagos da Atalaia. Ao perceber a movimentação para a montagem da estrutura do evento, foi se informar do que se tratava e ficou animado ao saber da iniciativa. De acordo com ele, a realização da Vila da Páscoa é uma grande oportunidade para quem trabalha na economia informal. Diante disso, a expectativa é de que, com o aumento do fluxo de visitantes e turistas, possa realizar mais vendas. “Será muito bom para pessoas como eu, autônomo, pois, para quem vive da arte, esses momentos são bem necessários. É quando a gente capitaliza mais, para equilibrar os momentos de pouco fluxo, porque a clientela não é apenas de turistas. O público sergipano também consome bastante o artesanato”, assegura.

