Segunda edição do ‘Bem-Estar Animal’ acontece neste sábado, no João Alves

A iniciativa tem como objetivo garantir a saúde pública e proporcionar mais qualidade de vida para os animais

A Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Especial da Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais (SEPDAN), realizará a segunda edição do programa ‘Bem-Estar Animal’. A ação acontece neste sábado, dia 12, na Escola Juscelino Kubits, localizada na avenida dos Trabalhadores, s/n, bairro João Alves, a partir das 9h. Esta é uma iniciativa da atual gestão que visa garantir a saúde pública e proporcionar mais qualidade de vida para a população e seus animais de estimação.

Na ocasião, serão ofertados diversos serviços veterinários para cães e gatos de forma gratuita, bem como vermifugação, vacinação, orientação aos tutores, testes rápidos para leishmaniose e atendimento com médicos veterinários. Na primeira edição, a Sepdan atendeu mais de 180 animais, concretizando mais de 400 atendimentos, o que demonstra alta demanda por esses serviços e a importância de ofertá-los cada vez mais.

Podem participar das atividades todos os cidadãos, ONGS e protetores independentes do município. O secretário da pasta, Adriano Bandeira, afirma que esta ação é um passo para a garantia da saúde pública mais qualificada. “O Bem-Estar Animal tem cumprido um papel fundamental no nosso município. Com esse tipo de iniciativa, evitamos que doenças se espalhem e que contaminem até mesmo os seres humanos”, diz.

“Na primeira edição, que aconteceu no Centro Histórico de Nossa Senhora do Socorro, a procura foi grande, a população elogiou bastante e muitas pessoas pediram para levar o programa para outras localidades. Isso mostra a necessidade desses serviços. Esperamos que esta segunda edição possa contemplar ainda mais animais, levando acolhimento e saúde aos anjinhos de quatro patas de Socorro”, completou Adriano.

Foto: Juracy Feitosa – Fonte: Assessoria de Comunicação