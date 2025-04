Segunda edição do ‘Ciranda Sergipe’ movimenta povoado de Malhada dos Bois

O Governo de Sergipe iniciou o mês de abril com ações da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) no município de Malhada dos Bois nesta terça-feira, 1°. A região do agreste sergipano foi a segunda a receber a fase 2 do Programa Ciranda Sergipe, que desta vez levou serviços sociais e assistenciais à população do Povoado Cruz da Donzela.

A ação é uma iniciativa intersetorial que conta com a participação de diversas pastas da administração pública, com o intuito de facilitar o acesso das pessoas em situação de vulnerabilidade social a serviços essenciais. Os atendimentos ficaram concentrados na Escola Municipal Santa Maria e nas vias de acesso à unidade de ensino.

“Nossa proposta é chegar a locais mais distantes dos grandes centros. Por meio dos questionários aplicados na primeira fase do ‘Ciranda’, estamos conhecendo as necessidades do povo sergipano e chegando com os serviços socioassistenciais, cidadania, bem-estar e direitos humanos. Em Malhada dos Bois, a Seasic inova ao realizar a ação num espaço acolhedor em que o público assistido é atendido e direcionado ao serviço de acordo com sua necessidade”, explica a secretária Érica Mitidieri.

Ao longo do dia, os malhadenses contaram com os seguintes serviços: carretas da saúde da mulher e do homem com as equipes médica e de assistência da Secretaria de Estado da Saúde (SES); balcão de atendimento da Energisa e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) para esclarecimentos sobre a tarifa social para as contas de energia elétrica e água, respectivamente; entrega dos cartões Mais Inclusão – CMais; atualização de informações sobre o Cadastro Único (CadÚnico); emissão da Carteira nacional de Identidade Nacional (CIN); roda de conversa sobre amamentação; cuidados com a saúde bucal; atualização do cartão de imunização; avaliação antropométrica, contação de história para crianças na primeira infância; oficina de alimentação saudável e segurança alimentar, e desenvolvimento de uma horta comunitária.

Krismary Silva dos Santos chegou cedo e garantiu uma das primeiras senhas distribuídas para os atendimentos de saúde na carreta da mulher. “Aproveitei que estou com a solicitação médica para fazer exames ginecológicos”, contou.

A dona de casa Quitéria dos Santos considerou o atendimento acolhedor, desde a recepção de acesso ao espaço até a realização do serviço desejado. “Quando cheguei, o pessoal logo foi explicando quais serviços estavam disponíveis. Assim, logo escolhi o atendimento na carreta da saúde, onde fiz uma ultrassom mamária, e atualizei meus dados para uma nova carteira de identidade. Tudo maravilhoso e organizado”, relatou.

Novos beneficiários do cartão CMais

O ‘Ciranda’ em Malhada dos Bois foi marcado pelo comparecimento dos novos beneficiários dos cartões CMais. O público contemplado com o benefício que esteve na ação recebeu uma exposição detalhada sobre o uso do auxílio e orientações especiais sobre o CadÚnico. Foi no município, também, que aconteceu a segunda entrega da nova modalidade do cartão CMais – Vale Gás Sergipano.

A auxiliar de serviços gerais Jennifer Odete Souza não escondeu a alegria ao receber o cartão. “Soube das inscrições do Vale Gás por meio dos amigo, e logo quis participar. O gás de cozinha é um item muito importante para toda dona de casa, e o auxílio será de grande ajuda”, comemora.

Taís Gomes é mãe de Tarcila Luana, de apenas dois anos, e ficou sabendo das inscrições para a modalidade CMais Ser Criança, que beneficia pequenos de zero a seis anos. “O cartão ajudará bastante na compra dos itens essenciais de higiene e alimentos para a minha filha. Estou muito satisfeita”, disse.

Ciranda Sergipe

Criado pela Lei Estadual nº 9.362/2024, o programa atua em parceria com outras secretarias do Governo do Estado e com os municípios, garantindo a ampliação do acesso a serviços públicos e o fortalecimento das políticas sociais. Antes da realização do evento, é feito um Mapeamento Prévio de Dados (MPD) para identificar as principais necessidades da população local, permitindo que os serviços ofertados atendam de forma mais eficaz as demandas da comunidade. A ação reforça o compromisso do Governo do Estado em promover bem-estar e garantir direitos fundamentais para toda a população sergipana.

Foto: Irla Costa