Segunda edição do ‘Encontro de Bem Estar’ marca relacionamento entre SergipePrevidência, aposentados e pensionistas em Sergipe

Muito esporte, lazer e diversão para os aposentados e pensionistas da rede estadual, durante o ‘2º Encontro de Bem-Estar’. Ocorrido neste sábado, 28, no Parque da Sementeira, o evento é uma das diversas ações do Melhor Idade, programa que transforma a Previdência sergipana no Centro de Convivência Multidisciplinar dos beneficiários da rede estadual.

Com aula de alongamento; caminhada; aula de dança; serviços de saúde física, mental e estética; e palestra; o 2º Encontro é organizado pelo SergipePrevidência, pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), com o apoio do Ipesaúde, Banese Corretora, Faculdade Estácio e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb)/Prefeitura de Aracaju.

Maria Auxiliadora Santos é aposentada da Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), e conta sobre a experiência dela em participar do evento. “A proposta desse evento é maravilhosa, é essencial para a gente, aposentadas, por representar mais uma forma de cuidado e de prevenção da nossa saúde, por meio de aula de alongamento, caminhada, bate papo, rever os amigos, palestra e de serviços de saúde”, agradece.

Aposentado da Fundação Renascer, unidade da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), José Valdo Almeida diz que o evento contribuiu para a mudança de sua rotina. “Parabéns à organização do 2º Encontro de Bem Estar, por nos ativar e ocupar com esse tipo e porte de evento, nos fazer sentir melhor e sair da nossa rotina diária. Que venham novos encontros, que ressignifiquem e tragam inovações sobre o que é estar aposentado”, pontua.

O diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, destaca que a continuidade do Encontro de Bem Estar, esta segunda edição, mostra que a experiência da ampliação das atividades extra-previdenciárias, por meio do Programa Melhor Idade, têm sido exitosa, também por atender às demandas dos próprios beneficiários.

“Em especial, nesses quase três anos, desde 2022, através do Programa Melhor Idade, o SergipePrevidência vem intensificando e ampliando nossas ações e serviços de relacionamento com os mais de 35 mil aposentados e pensionistas, e com os órgãos estaduais, a quem muito agradecemos. Em primeira mão, aproveitamos para anunciar que os Jogos dos Aposentados vem aí, e amplia o calendário de atividades e ações das atividades extra-previdenciárias”, adianta o gestor, José Roberto.

