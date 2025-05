2ª EDIÇÃO DO ITABAIANA FESTIVAL MOVIMENTA O ESTADO COM SHOW GRATUITO DO DJ ALOK E ATRAÇÕES SERGIPANAS

A segunda edição do Itabaiana Festival reuniu uma multidão na Praça Eu Amo Itabaiana, localizada no bairro Chiara Lubich, neste sábado, 10. Com uma programação musical gratuita, o evento atraiu visitantes de diversas regiões de Sergipe e de estados vizinhos. O evento, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), contou com atrações de renome nacional e valorizou artistas locais, gerando impacto positivo na economia e impulsionando o turismo do município.

Principal atração da noite, o DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, levou uma multidão à praça de eventos de Itabaiana. Reconhecido por espetáculos que unem música eletrônica, luzes, efeitos especiais e tecnologia, o artista atraiu caravanas de outras cidades sergipanas, além de fãs de outros estados.

“Estou muito feliz por estar aqui. Já faz tempo que não venho a Sergipe e estava sentindo falta de voltar e sentir essa energia. É a primeira vez que venho a Itabaiana, e fico muito grato por todo o acolhimento desde que cheguei”, contou Alok.

Alok também comentou sobre a forte identidade musical do estado. “Sabemos que Sergipe é conhecido como o País do Forró, então preparamos um show especial para todo mundo. Mesmo não sendo forró, tentei misturar ritmos e fazer uma releitura de alguns clássicos. Tudo foi pensado para proporcionar uma boa experiência a todos que vieram assistir ao show”, completou.

Artistas sergipanos

A programação do Itabaiana Festival também valorizou os talentos da música sergipana. Ao lado de Alok, subiram ao palco os cantores Guilherme Ferri, Liene A Rainha e Antônio O Clone, mostrando a diversidade de gêneros e a força dos artistas sergipanos.

Abrindo a programação do evento, Antônio O Clone animou o público com músicas que falam de amor, em uma mistura de brega e sofrência. “É um prazer estar aqui em Itabaiana, marcando presença com meu show. Esse é um projeto lindo, que divulga nossa Itabaiana para todo o Brasil”, declarou.

Na sequência, foi a vez de Liene A Rainha subir ao palco com um repertório de sucessos do sertanejo, piseiro e forró. “Que honra é poder me apresentar aqui em Itabaiana. Estou maravilhada por participar de um evento dessa grandiosidade. Pensamos com carinho no repertório e preparamos um show muito especial”, afirmou.

Comércio aquecido

O grande público presente ao festival impactou positivamente a economia local. Para muitos empreendedores, o festival representou uma oportunidade de geração de renda e visibilidade.

O pipoqueiro Ananias Souza, de Lagarto, aproveitou a movimentação para aumentar o faturamento. “Esse tipo de festa é muito bom para nós, ambulantes, porque entra mais dinheiro no nosso bolso e mais pessoas conhecem o nosso trabalho. O público aqui nos acolheu muito bem”, contou.

A aracajuana Edilte Figueiredo, que há mais de 30 anos vende brinquedos e doces, também comemorou as boas vendas. “Sempre que tem eventos em Itabaiana, eu venho vender, com a ajuda dos meus amigos. O pessoal gosta dos produtos e eu aproveito essas oportunidades. A festa está muito boa e bem movimentada”, avaliou.

Para Jeocasta Ferreira, que mantém uma barraca de lanches, o evento é muito importante para os pequenos empreendedores. “Iniciativas como essa ajudam bastante a gente a garantir uma renda. Gera movimentação para o município e também para os ambulantes que vêm de fora. Com certeza, temos muito o que comemorar”, afirmou.

Público aprova

A professora Daniela Santos, que veio de Lagarto com a família, ressaltou a importância da gratuidade para conseguir ver de perto um de seus artistas favoritos. “Quando saiu a programação, eu quase não acreditei que ia ver o Alok de perto. É um artista que eu só via pela TV, e agora consegui ver bem de pertinho. Todo mundo lá de casa é fã, e eu trouxe todo mundo comigo”, contou.

Luiza Carvalho também fez questão de aproveitar ao máximo o evento. Ela chegou cedo para garantir lugar próximo ao palco acompanhada da mãe, Márcia. “A gente vê policiamento o tempo todo, vê os espaços de saúde e já se sente seguro. Isso era uma preocupação minha, porque sabia que o público seria grande, mas arrisquei e não me arrependi. Curti todos os shows e saio muito satisfeita. Toda a estrutura estava ótima”, destacou.

Foto: Marco Ferro