Segunda edição do Rosário Adorador marca o Dia do Evangélico 

Nesta sexta-feira (31), aconteceu uma grande noite de fé e louvor durante a realização da segunda edição do Rosário Adorador, evento que contou com apoio da Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Cultura. A celebração integrou a programação do Dia do Evangélico, feriado municipal instituído pela Lei nº 816/2019.

A programação contou com apresentações e ministrações que emocionaram o público, reunindo fiéis de diferentes denominações cristãs. Entre as participações estiveram Eveny Braga, Pastor Everton Paiva e Sâmela Santos, além da condução espiritual do Pastor Paulo, da Igreja Adonay, e da missionária Denise.

O prefeito de Rosário do Catete, César Resende, marcou presença no evento, acompanhado de vereadores, secretários e demais integrantes da gestão municipal. Em suas palavras, destacou a importância do evento. “O Rosário Adorador é um momento de união e espiritualidade. É gratificante ver nossa cidade reunida em oração, celebrando o amor e os valores cristãos que nos fortalecem como sociedade”, afirmou o gestor.

O Rosário Adorador consolidou-se como um dos eventos mais significativos do calendário religioso do município.

Texto e foto Keizer Santos