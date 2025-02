SEGUNDA NOITE DO VERÃO SERGIPE 2025 EM PIRAMBU ATRAI GRANDE PÚBLICO COM MISTURA DE RITMOS NESTE SÁBADO

A segunda noite do Verão Sergipe em Pirambu foi marcada por uma contagiante mistura de ritmos neste sábado, 8. Do Axé ao Arrocha, passando pelo Pagode e Forró, as bandas Seeway, Di Propósito, Danielzinho Jr e Pablo animaram os milhares de pirambuenses e turistas que lotaram a arena de eventos. Até março, o Verão Sergipe, projeto itinerante realizado pelo Governo do Estado, continuará levando atrações musicais, culturais e esportivas, proporcionando entretenimento e, ao mesmo tempo, impulsionando a economia local por meio do turismo.

A primeira banda a subir ao palco foi a sergipana Seeway, conhecida por sua versatilidade musical há 27 anos. O vocalista da banda, Buika, destacou a importância do Verão Sergipe para a valorização dos artistas locais. “O Verão Sergipe é uma porta de entrada para valorizar o artista sergipano. Dentro de casa, temos muitos talentos, não precisamos buscar apenas os artistas de fora. Este é o nosso segundo ano e, para mim, é um orgulho e uma grande satisfação”, afirmou Builka. O backing vocal da banda, Emerson, reforçou que o evento “agrega muito valor social e artístico, e nos faz sentir que estamos realmente trabalhando em um evento grandioso, que é para o mundo, e não apenas para o estado de Sergipe”.

Logo em seguida, a animação ficou por conta do grupo de pagode ‘Di Propósito’. Direto de Brasília, o grupo conhecido por sucessos como ‘Manda Áudio’, ‘Para Tudo’ e ‘Loucura do Seu Coração’, tomou conta da arena e conquistou o público. Kaique, um dos vocalistas, falou sobre a experiência de se apresentar em Sergipe e como é especial tocar para o povo sergipano, sempre receptivo e animado. “Estamos pela segunda vez em Sergipe, hoje especialmente em Pirambu no Verão Sergipe, para trocar essa energia dessa terra maravilhosa, que o calor e toda a alegria fazem toda a diferença”, disse ele.

Na sequência, Danielzinho Jr., mais um artista sergipano que esteve pela primeira vez no evento, foi o responsável por entreter o público com o tradicional forró eletrônico. “Estou muito feliz de estar aqui no Verão Sergipe. Agradeço a todos que fazem parte deste evento maravilhoso, inclusive ao nosso governador Fábio Mitidieri, que está movimentando a cultura do nosso estado. Isso estava um pouco apagado, mas graças a Deus, aos poucos, está voltando”, comentou.

Pablo foi o último artista a subir ao palco na segunda noite do Verão Sergipe 2025 em Pirambu. Uma das atrações mais aguardadas fo fim de semana, cantor compartilhou sua felicidade em retornar a Sergipe, destacando a alegria e o carinho do público, que aguardou até a madrugada para apreciar o ritmo do arrocha. “Sergipe é um estado pelo qual tenho um carinho muito grande, que me abraçou desde o tempo do Asas Livres. Por isso, estou muito feliz de estar aqui novamente”, afirmou.

Animação nos intervalos

Na Tenda Eletrônica Banese Card, novidade do Verão Sergipe em 2025, DJs sergipanos também entreteram o público entre um intervalo e outro das apresentações do palco principal. Neste sábado, os DJs Thay e NETXFUCK foram os responsáveis por levar um mix de músicas eletrônicas em quatro diferentes horários.

Aprovação do público

A estudante de odontologia Carla Vitória, que reside na capital sergipana e tem família em Pirambu, estava acompanhada de suas amigas e elogiou a estrutura do evento. “Tanto nesta edição quanto nas anteriores, as festas de verão são super organizadas. É muito tranquila, todo mundo se diverte sem brigas ou confusões. A decoração está linda, trazendo uma mudança positiva para a cidade”, comentou.

Já a pirambuense Amora Biriba, estudante de psicologia, destacou a importância do evento para dar mais visibilidade a Pirambu, que tem grande potencial turístico. “Estou gostando bastante do evento, a estrutura está excelente. Pirambu é uma cidade muito rica e merece mais visibilidade. Sinto-me confortável para transitar por aqui, há bastante policiamento e fico segura. O evento está ótimo”, completou.

A funcionária pública Josevalda Ferreira afirmou estar participando pela primeira vez do Verão Sergipe. Ela estava acompanhada do seu esposo e foi ao evento para curtir, principalmente, a apresentação do cantor Pablo. “É uma festa muito organizada e segura, e vim justamente para acompanhar o cantor Pablo. Só vou embora no fim da festa”, exaltou.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda, Estância, da Energisa e da Eneva.

Foto: Arthuro Paganini