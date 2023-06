Segunda noite dos festejos juninos da Barra dos Coqueiros conquista público

Uma multidão de forrozeiros compareceu à Praça de Eventos Ana do Forró, no Conjunto Prisco Viana, para aproveitar neste sábado, 10, o segundo dia do Arraiá da Barra – evento junino promovido pela Prefeitura da Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Cultura e de Turismo.

Foi mais uma noite de muito forró, dança e animação do público que assistiu aos shows de artistas da terra, a cantora Bete Evanny, autêntica barracoqueirense, seguida da banda sergipana Alma Gêmea e da dupla Jeanny Lins & Dedé Brasil.

O segundo dia do Arraiá da Barra também teve artistas nacionais: a cantora Márcia A Fenomenal e Luan Estilizado – integrante da nova geração do forró – deram continuidade à noite de shows na Praça Ana do Forró.

Dona de um canal no Youtube com mais de três milhões de inscritos e mais de um bilhão de visualizações – primeira mulher do forró a bater essa marca expressiva –, Marcia Fellipe, que agora é Marcia a Fenomenal, fez jus ao seu nome artístico e mostrou todo o seu potencial ao público do Arraiá da Barra.

No repertório da cantora manauara, teve o hit “Segundo Plano”, lançamento recente de Marcia em parceria com o cantor sergipano Unha Pintada. A música ultrapassou 1 milhão de visualizações em 72h no YouTube.

“Estamos com música nova, que a partir de sexta-feira vai estar disponível em todas as plataformas digitais. A música Chance boa trata daquele assunto de quando você tem uma pessoa que você ama, mas que você não valorizou e ela foi embora, né? E aí, sempre tem um amigo ou familiar que fica cutucando: olha o fulano! Ele sim é que era o amor da sua vida! Viemos tocar aquelas músicas que todo mundo se arrepia, que não podem faltar no repertório e que nos levaram ao ranking”, atesta a cantora.

Arraiá da Barra 2023

A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para o Arraiá da Barra 2023, festejos juninos da Barra dos Coqueiros, composta por dois dias de grandes shows, entre outros eventos.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

18 de Junho – Concurso de Quadrilhas Juninas

Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz

23 de Junho – Concurso da Rua mais Enfeitada

Ruas da Barra dos Coqueiros

24 de Junho – Casamento dos Tabaréus

Saída na Quadra Poliesportiva Capitão Juca

16h – Danielzinho Kaceteiro do Forró

20h – Gilvan da Rojão

Fonte e foto assessoria