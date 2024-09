SEGUNDA OFICINA REGIONAL DOS POLOS DA AVICULTURA CAIPIRA DO NORDESTE ACONTECE DIA 11 EM SERGIPE

No próximo dia 11 de outubro, produtores de avicultura caipira de todo o Estado de Sergipe e instituições parceiras terão a oportunidade de participar da 2ª Oficina Regional dos Polos da Avicultura Caipira do Nordeste.

O evento será realizado na cidade de Simão Dias, no Clube Cultural Caiçara, localizado na Av. Coronel Loiola e tem como objetivo a implantação da Rota Sergipana da Avicultura Caipira, uma iniciativa do Governo Federal e objetiva transformar a avicultura caipira em uma atividade lucrativa e rentável.

O Senar Sergipe será uma das instituições membros da Comissão de Criação, contribuindo diretamente com sua expertise na oferta de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e diversos programas de capacitação voltados aos produtores, para aprimorar as práticas de gestão e produção na avicultura.

A oficina é direcionada especialmente aos produtores de avicultura caipira de Sergipe, além das instituições que compõem a rota da avicultura caipira. Entre as entidades parceiras e apoiadoras do evento estão a Universidade Federal de Sergipe (UFS), IICA, FETASE, Cooavise, Unicafes, SENAR Sergipe, EMDAGRO, Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Sebrae, Embrapa Tabuleiros Costeiros e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

O evento pretende fortalecer a avicultura caipira no estado, promovendo o desenvolvimento de projetos estratégicos e a organização dos produtores através dos Comitês Gestores. O público participante terá a oportunidade de contribuir para a construção de uma rota que beneficiará diretamente o crescimento do setor avícola local.

Programação completa:

08h – 12h: Diagnóstico e organização da Rota da Avicultura Caipira

13h30 – 15h: Resultados e definição da carteira de projetos para a rota da Avicultura Caipira

15h – 18h: Definição dos Comitês Gestores

Produtores interessados em participar do evento devem se inscrever para garantir sua participação no link: https://forms.gle/UoD5vL3Uj1Roxx2t7

texto e foto Samara Fagundes

