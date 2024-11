Segunda parcela do 13 injetará quase r$ 300 mi na economia sergipana, entre os dias 4 e 6 de dezembro

Dando continuidade ao calendário de pagamentos, a segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos do Poder Executivo será paga na próxima semana, reforçando o impacto positivo na economia de Sergipe. No total, mais de R$ 292 milhões serão destinados a aproximadamente 75 mil servidores, aposentados e pensionistas.

Os pagamentos seguem um cronograma escalonado: na quarta-feira, 4 de dezembro, recebem aposentados e pensionistas; na quinta-feira, dia 5, será a vez dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e suas fundações. Na sexta-feira, dia 6, os valores serão creditados aos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações estaduais.

Impacto econômico significativo

Entre os dias 19 e 22 de novembro, o Governo do Estado já havia antecipado o pagamento do salário de novembro, injetando R$ 510 milhões na economia local. Com o acréscimo do valor referente à segunda parcela do 13º salário, mais de R$ 800 milhões terão sido colocados em circulação até o fim da primeira semana de dezembro.

Esse montante contribui para o fortalecimento do comércio e demais setores econômicos, impulsionando o consumo durante o período de festas de final de ano e gerando reflexos positivos na economia regional.

Foto: Arthuro Paganini