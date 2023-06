Segundo dia do Arraiá do Povo supera expectativas do público em noite marcada por muito forró, seresta e xote e diversidade de ritmos

Nunca um ‘Sextou’ foi tão simbólico para o público que acompanhou os shows do Arraiá do Povo na noite desta sexta-feira, 2. No Palco Rogério, a irreverência do sergipano Sergival, o repertório apaixonante de Zezo, o forró das antigas da banda Painel de Controle, e o xote marcante da cantora Michelle Andrade, não deixaram ninguém parado no segundo dia de festa.

Prata da casa, o forrozeiro Sergival levou para o palco principal o show ‘Sergival Sergipano’, que é um verdadeiro tributo ao cenário musical de Sergipe. “É sempre bom cantar em casa, ainda mais com esse calor humano que essa terra proporciona, mesmo com muita chuva. Mas, o forrozeiro sergipano não é de açúcar e não deixa de prestigiar nosso trabalho. Esse show é todo formado por músicas de artistas sergipanos, com homenagens a Erivaldo de Carira, Josa – O Vaqueiro do Sertão, Zé Rosendo e Marluce, João da Passarada, Xote Baião, Rogério, artistas que sempre embalaram os festejos juninos do nosso estado, além das minhas composições”.

Uma das atrações mais esperadas da noite, o cantor Zezo foi recebido por uma multidão na arena de shows. Há 32 anos, o artista potiguar, conhecido pela voz marcante que embala grandes sucessos no ritmo da seresta e sofrência, falou do sentimento de voltar a Sergipe. “Estar nesse estado, precisamente em Aracaju, é sempre uma alegria para a gente. O carinho e acolhida dos fãs nos motiva”, frisou ele, destacando como vê sua música atravessar gerações. “É bastante satisfatório esse carinho que ultrapassa gerações. No começo da carreira nossa música atingia pessoas com faixa etária dos 40 anos para cima, e hoje temos a felicidade de cantar e agradar pessoas de todas as idades”.

Com 89 anos de idade, a aposentada Ivanete Silva Santos fez questão de prestigiar o seu cantor favorito. A história de dona Ivanete com Zezo não é de agora. De acordo com ela, essa paixão é antiga e nunca acabará. Todo esse seu amor pelo cantor foi exposto em um vídeo publicado na internet e viralizou. Com isso, a dona Ivanete foi convidada pela coordenação do Arraiá do Povo, e pôde realizar o sonho de conhecer o seu ídolo e assistir o show do lugar mais privilegiado: o palco. “Zezo canta o amor, com muito sentimento, por isso gosto tanto dele. Estou realizada aqui”, disse ela, emocionada.

O forró não para

A banda cearense Painel de Controle também fez as estruturas do Arraiá do Povo balançar. O grupo, que tem na linha de frente os cantores Karla Lima, Frank Vianna e Henrique Sousa, embalou o público com vários sucessos no ritmo forró das antigas, como a canção ‘Outra Vez’, uma das mais conhecidas da banda. Segundo a cantora Karla Lima, Sergipe já faz parte da história do Painel de Controle. “Os fãs sergipanos são muito carinhosos e sempre interagem com a gente nas redes sociais. Quando anunciamos esse show, tivemos uma enxurrada de comentários de pessoas falando da expectativa. Isso para nós é muito especial, mostra o quanto o nosso repertório tem história”, destacou.

Michelle Andrade encerrou o segundo dia de Arraiá do Povo com chave de ouro, levando um repertório atualizado com os maiores hits do momento, só que no ritmo do xote. É assim que a pernambucana de Barreiros, ex-cantora da banda Limão com Mel, tem ganhado notoriedade no cenário da música nordestina. “É a minha primeira vez aqui em Aracaju, e o coração ficou quentinho em saber que os fãs já esperavam por esse momento. Cantar no São João é uma experiência inigualável, é uma energia que todo artista deveria sentir. Estar aqui em Sergipe é uma satisfação enorme, pela tradição que o estado tem com os festejos juninos, e agora com 30 dias de festa”, vibrou.

País do Forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e TAG e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Arthuro Paganini