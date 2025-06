Segundona do Turista encanta sergipanos e turistas com apresentação

A primeira edição de junho da Segundona do Turista deu o tom do mês mais festivo do ano com muito forró arrasta-pé, animação e valorização da cultura popular. Nesta segunda-feira, 2, a centenária Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, reuniu famílias, amigos e turistas em torno das tradições juninas. O evento é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Como um dos destaques do calendário cultural sergipano, a Segundona do Turista vai acontecer semanalmente durante o mês de junho e julho, em sintonia com as festividades de São João. A iniciativa é realizada em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e conta com o apoio das secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), e de Comunicação Social (Secom). Além de celebrar a cultura popular, o evento movimenta a economia local, fortalece o turismo e gera oportunidades para empreendedores na tradicional Rua São João.

Encantamento

Da Venezuela, a contadora Marice Ramirez, de 28 anos, que está viajando pelo Brasil, se disse encantada com a cultura do ‘país do forró’. “Estou amando esse clima festivo. Tudo muito animado, cheio de música e de dança. Nunca tinha visto uma festa assim, com tanta alegria. Quero aproveitar cada cantinho de Aracaju antes de voltar pra casa, mas até lá, pretendo dançar forró todos os dias”, afirmou.

Curtindo em família, o casal Gleize Santos e Valter Santos trouxe a filha Maria Luzia de dois anos para aproveitar a Segundona do Turista. Para Gleize, essa é uma tradição que precisa ser passada de geração em geração. “Viver a Rua de São João é tradição. Se não vier pra cá, é como se o período junino não valesse. Poder trazer a nossa filha aqui é maravilhoso, resgata raízes e criamos memórias inesquecíveis”, disse.

Economia

Estreando como ambulante na Rua do Turista, com uma barraca de espetinho, Aline Carla destaca a importância de manter vivas as tradições culturais do espaço. “Essa é a minha primeira vez aqui vendendo, e estou muito feliz em fazer parte desse movimento. A Rua do Turista tem uma história linda, e ver esse resgate acontecendo é bom pra gente que trabalha e também para quem vem aproveitar. O Governo do Estado está de parabéns por essa iniciativa”, ressaltou.

Já para a ambulante Angélica de Melo, que vende pipoca durante o evento, a expectativa é que o movimento da Segundona do Turista deste ano supere o da edição anterior. “Ano passado foi muito bom, teve bastante movimento. Mas este ano, desde o começo, eu já percebi que as vendas melhoraram bastante. O público está mais animado, tem mais gente circulando e comprando. A gente se prepara para esse momento, então é muito gratificante ver o retorno positivo”, avaliou.

Programação

Nesta segunda-feira, a programação foi aberta pelo artista sergipano Ivanildo do Acordeon, acompanhado do Trio Cristalino, que animou o público com um repertório de forró tradicional. “Estou sem palavras com essa energia maravilhosa. Não imaginei que o espaço pudesse lotar e fiquei surpreso. O São João tradicional é a nossa essência, é a nossa vida”, expressou o artista.

Em seguida, o grupo de quadrilha junina Assum Preto, da Grande Aracaju, encantou o público no quadrilhódromo com sua apresentação repleta de música, coreografia e a tradicional magia das festas juninas. Com mais de 35 anos de história, o grupo reafirmou sua trajetória de dedicação à cultura popular.

Fundador e marcador da tradicional quadrilha junina Assum Preto, Genicleudo Melo enfatizou a importância cultural e econômica do movimento junino no Brasil. Segundo ele, os grupos de quadrilha não apenas representam uma expressão artística popular, mas também desempenham um papel estratégico no fortalecimento do turismo local. “A quadrilha junina já não é apenas um atrativo complementar do turismo, ela se consolidou como um produto turístico de valor, que movimenta a economia, gera empregos e encanta o público com sua beleza, criatividade e tradição”, explicou.

O encerramento do evento ficou por conta da banda Capunga do Forró, que levantou o público com um repertório animado e cheio de arrasta-pé. “Há 16 anos na estrada, e é sempre uma satisfação ver as pessoas felizes e dançando o autêntico forró nordestino. Fico com um friozinho na barriga toda vez que subo no palco, mas quando o público interage e se diverte, a ansiedade vira alegria e toma conta do meu coração”, contou Capunga do Forró, entusiasmado.

Segundona do Turista

A Segundona do Turista busca valorizar artistas locais e levar a cultura sergipana a diferentes regiões do estado. O evento acontece às segundas-feiras e segue com programação até dezembro, com shows de forró, quadrilhas juninas e apresentações de grupos folclóricos e parafolclóricos.

Foto: Erick O’Hara