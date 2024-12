Segundona do Turista encerra temporada com mais de 100 atrações

No País do Forró, as tradições culturais vão além dos festejos juninos e se estendem por todo o ano, reafirmando a força da identidade sergipana. Um dos símbolos dessa continuidade é a Segundona do Turista, ação que movimenta o quadrilhódromo da centenária Rua São João, no bairro Industrial, em Aracaju, todas as segundas-feiras. Há 114 anos, o espaço é ponto de encontro entre artistas e amantes do forró, e nesta segunda-feira, 16, aconteceu a última edição da temporada de 2024 do evento realizado pela gestão estadual, iniciada em março, muito antes dos festejos juninos.

A iniciativa, que já é destaque no calendário de eventos do estado, contribuindo para impulsionar o turismo em todas as épocas do ano, é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. Conta ainda com o apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur), do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

A edição deste ano contou com 37 edições – dez a mais que no ano anterior –, e apresentou um total de 111 atrações artísticas, que incluíram shows de forrozeiros locais e convidados, além de apresentações de quadrilhas juninas e grupos folclóricos e parafolclóricos de diversas regiões do estado.

A primeira atração da última edição do ano, a cantora Flávia Martinstar, contou sobre a importância desse espaço para o artista sergipano. “A Rua São João foi meu primeiro palco, aos 13 anos, e é fabuloso ver este evento acontecer aqui. Traz uma gratidão muito grande para a gente, como artista da terra, um reconhecimento, e é super importante também a população reconhecer e alimentar essa cultura, que é feita de vários ritmos. Engrandece a cultura, o turismo, e é bom também para que os turistas conheçam a nossa tradição. É um projeto grandioso e deve permanecer, pois é super importante para a gente”, reforçou a artista.

Além de ser um palco para a divulgação de artistas locais, o evento também impulsiona a economia criativa. A Rua São João se transforma em um importante ponto de geração de renda para ambulantes, artesãos e empreendedores ligados à gastronomia e ao turismo.

José Carlos Santos é morador do Bairro Santo Antônio e trabalha na Rua São João como ambulante desde o início da edição de 2024. “Estou muito satisfeito com esse evento que organizaram aqui, durante as segundas-feiras. Que isso permaneça para sempre, que não deixe acabar essa tradição, pois trouxe emprego, gerou renda. E está atraindo muito turista que chega aqui para poder festejar, prestigiar essa linda festa, vêm também os moradores da comunidade, que não deixam a tradição acabar e que sempre aproveitaram a Rua São João”, comentou o ambulante.

Para o presidente do Centro Social e Cultural São João de Deus, Éder Teles, o projeto representa um marco para a valorização das tradições sergipanas. “A Segundona resgata nossas raízes e reforça a importância da Rua São João, com seus 114 anos de história como palco cultural. É emocionante ver as quadrilhas, os grupos folclóricos e os músicos se apresentando o ano inteiro, não apenas em junho. Isso movimenta a economia, dá vida ao bairro e fortalece a nossa identidade cultural”, afirmou.

Éder destacou ainda a importância da ampliação da programação para além do período junino. “Com essa continuidade, temos a rua viva durante todo o ano, de março a dezembro, celebrando o forró e fortalecendo nosso patrimônio cultural. Isso impacta positivamente tanto os moradores quanto os visitantes”, concluiu.

Maria Neide é moradora do Siqueira Campos e vai à Rua São João pelo menos duas vezes ao mês. A dona de casa contou que é uma oportunidade de levar lazer a todos os públicos. “Eu adoro isso aqui, todo ano eu estou aqui. Não venho toda segunda-feira, mas sempre que posso, eu venho, desde o início do São João, até agora. Eu gostaria que continuasse, até porque é um divertimento para todas as pessoas”, finalizou.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, ressaltou os avanços realizados nesta edição. “Com o apoio de outras secretarias, conseguimos oferecer uma estrutura ainda melhor, com espaço para a economia criativa, para o pequeno empreendedor e para o artesanato. Isso mostra que o projeto vai além do entretenimento; ele une cultura, turismo e oportunidades. É uma festa para todos, com respeito, segurança e alegria, e assim mantemos viva a paixão pelo forró de geração em geração”, destacou.

Temporada 2025

A programação da Segundona do Turista retorna no primeiro trimestre de 2025, com mais atrações artísticas e culturais para sergipanos e turistas, aquecendo os festejos juninos na histórica Rua São João.

Foto: Igor Matias