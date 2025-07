Segundona do Turista leva forró tradicional e quadrilha junina à Rua São João nesta segunda

Sergipe segue em clima de festa durante todo o mês de julho, trazendo programação dedicada à tradição do forró e das manifestações populares em diferentes espaços culturais. Nesta segunda-feira, 14, a partir das 18h, a histórica Rua São João, em Aracaju, recebe mais uma edição da Segundona do Turista, com apresentações de trios de forró pé de serra e quadrilha junina que marcam o início da semana com dança, música e movimento da economia.

A noite começa com a apresentação de Glaubert e o Forró Siri na Lata, às 18h, trazendo um repertório dedicado ao autêntico forró tradicional. Em seguida, às 20h, quem ocupa o tablado é a Quadrilha Junina Amor Caipira, do município de Capela, com o tema “Sergipe é Terra de Gente Grande” em uma homenagem à sergipana Maria Feliciana, reconhecida por muitos anos como a mulher mais alta do mundo. Encerrando a programação da noite, o grupo Os Manos do Forró assume o palco às 21h com muito arrasta-pé.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. Conta ainda com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

Confira a programação desta segunda-feira, 14:

18h – Glaubert e o Forró Siri na Lata

20h – Amor Caipira

21h – Os Manos do Forró

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar artistas sergipanos e ampliar o acesso à cultura, com apresentações semanais de forró e outras manifestações populares. O evento acontece sempre às segundas-feiras e segue com programação contínua até dezembro.

Foto: Julia Pereira/Funcap