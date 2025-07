Segundona do Turista movimenta Rua São João nesta segunda-feira

O clima de festa junina continua animando a capital sergipana com mais uma edição da Segundona do Turista, nesta segunda-feira, 21, realizada na tradicional Rua São João, no bairro Industrial, zona Norte de Aracaju. A iniciativa busca valorizar a cultura nordestina e oferecer ao público, entre turistas e moradores, uma noite repleta de música, dança e tradição.

A programação tem início às 18h, com apresentação de Zé Rosendo e banda, abrindo a noite com um forró autêntico e repertório variado. Em seguida, às 20h, é a vez da Quadrilha Junina ‘Balança Mais Não Cai’, que sobe ao palco para encantar o público com suas coreografias e trajes típicos, celebrando a riqueza das quadrilhas sergipanas. Encerrando a noite, às 21h, o forrozeiro Evanílson Vieira assume a festa com muito arrasta-pé, garantindo que ninguém fique parado.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus, e conta com o apoio das secretarias de Turismo (Setur), do Trabalho (Seteem) e da Comunicação Social (Secom).

Com entrada gratuita, a Segundona do Turista se consolida como uma das principais atrações do calendário cultural de Aracaju, reforçando o compromisso com a preservação das tradições nordestinas e o fomento ao turismo local.

Confira a programação completa desta segunda-feira, 21:

18h – Zé Rosendo e Banda

20h – Quadrilha Junina ‘Balança Mais Não Cai’

21h – Evanílson Vieira

Segundona do Turista

A Segundona do Turista acontece às segundas-feiras e segue com programação até dezembro, com shows de forró, quadrilhas juninas e apresentações de grupos folclóricos e parafolclóricos.

Foto: Júlia Rodrigues/Funcap