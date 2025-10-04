Segurança reforçada para a 22ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida

Com o objetivo de garantir a segurança dos romeiros, a Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida, em parceria com a 3ª Companhia da Polícia Militar e a Paróquia local, realizou uma reunião de alinhamento para definir estratégias e ações durante a 22ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida.

Participaram do encontro o Tenente Gledson, o Padre Adriano, o Secretário de Administração, José Leidivaldo e o Coordenador da Equipe de Procissão, o João Antônio. Durante a reunião, foram discutidas estratégias e medidas de segurança para garantir a tranquilidade de todos os devotos que participarem do evento.

A expectativa é que mais de 150 mil pessoas passem pela cidade ao longo da romaria, reforçando a importância do planejamento e da coordenação entre os órgãos envolvidos.

O trabalho conjunto entre Prefeitura, Paróquia e Polícia Militar reforça o compromisso com a organização da romaria, garantindo que cada romeiro participe deste momento de fé e tradição com segurança, tranquilidade e devoção.

Ascom/Prefeitura