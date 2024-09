Seguro compensará perda comprovada de safra de produtores sergipano

Caso a vistoria comprove a perda, o Garantia Safra deve beneficiar mais de 14.500 trabalhadores rurais de 21 municípios

Técnicos da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e das prefeituras municipais estão em campo para vistoriar a perda de safra nas lavouras de milho sergipanas. Caso haja comprovação de perda da safra, cerca de 14.500 agricultores de 21 municípios devem ser beneficiados com o seguro do programa Garantia Safra, de R$ 1.200, referente à safra de 2023/2024. A verificação é feita pelos órgãos estaduais e federais. Em Sergipe o programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

A vistoria, que será feita por amostragem, tem prazo para ser realizada até o próximo dia 28 de outubro.Solicitaram a inspeção os municípios de Aquidabã, Canindé de São Francisco, Carira, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes e Canhoba.

De acordo com o coordenador estadual do Garantia Safra, Sérgio Santana, para reconhecer a perda da safra são analisados, além do laudo do município, os dados do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “A confirmação se dará se o laudo de apenas um dos órgãos coincidir com o do município, não sendo necessária a validação de todos juntos”, disse Santana, a fase de pagamento acontece após a liberação.

Porto da Folha, no alto sertão sergipano, é um dos municípios mais prejudicados pelo estresse hídrico, com uma média anual de 504 milímetros de chuvas nos últimos 20 anos. Para a secretária de Agricultura deste município, Cláudia Azevedo Leite, o pagamento do benefício é muito positivo para a economia local. “Representa um impacto gigantesco positivamente, tanto para a família do campo quanto para o desenvolvimento do nosso município”, analisou, observando que somente na safra 2022/2023 foram 1.564 agricultores beneficiados. “É um recurso muito bem-vindo, não só para o agricultor, como para toda a família, pois com esse dinheiro eles podem investir em suas propriedades ”, afirmou, ao observar que para a safra 2023/2024 foram 1.888 agricultores cadastrados.

Foto: Divulgação