SEGURO DE VIDA EM SERGIPE CRESCE 19,2%: SEGURADO PODE RESGATAR VALOR PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E OUTRAS

Todos os pacientes com Seguro de Vida que inclua o tipo de câncer coberto possuem direito ao recebimento da indenização.

Segundo a Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, Sergipe teve aumento de 19,2% no comparativo entre julho de 2023 e julho de 2024 na contratação do Seguro de Vida. Um dado importante que demonstra que os sergipanos têm se conscientizado sobre a importância desse tipo de seguro.

O Sindicato das Seguradoras da Bahia, de Sergipe e de Tocantins-SindSeg BA, SE, TO, está reforçando a conscientização deste seguro nas campanhas Outubro Rosa- conscientização do Câncer de Mama e Novembro Azul – conscientização do Câncer de Próstata. Ainda segundo a instituição é preciso explicar para a população que seguro é para a vida e não só para a morte.

“O seguro de vida com cobertura para doenças graves, como o câncer, pode ser fundamental porque oferece suporte financeiro em momentos críticos. Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer ou outra doença grave, além do impacto emocional e físico, surgem muitos gastos médicos que podem ser inesperados e elevados. Tratamentos para câncer e outras doenças graves, que necessitam de quimioterapia, radioterapia, cirurgias e outros medicamentos, são caros. O seguro pode ajudar a custear parte ou todo esse tratamento, reduzindo o impacto financeiro”, afirma Cybele Neumman representante do SindSeg em Sergipe.

Vale ressaltar que o seguro de vida cobre câncer desde que a cobertura de doenças graves esteja na apólice inicialmente contratada.

“É importante estar ciente dos critérios no momento da contratação. Cada seguradora pode trabalhar com diferentes modalidades e variações do quadro clínico, sendo importante acompanhar os detalhes no momento da negociação,” explica Cybele Neumman, representante do Sindicato das Seguradoras.

Para solicitar a indenização, a seguradora também poderá pedir documentos adicionais para analisar e efetuar o pagamento do suporte financeiro, com o intuito de comprovar o diagnóstico e assegurar que o sinistro tem proteção.

Fonte e foto: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa do Sindicato das Seguradoras.