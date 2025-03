Seguro Garantia Safra começa a ser pago no próximo dia 18 de março

A partir desta terça-feira, 18 de março, os agricultores familiares de 20 municípios sergipanos cadastrados no Garantia Safra começam a receber o benefício referente ao período 2023/2024. O seguro de renda mínima, coordenado em Sergipe pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), é destinado às famílias de agricultores de baixa renda que vivem em municípios do semiárido nordestino. O benefício é pago quando a seca ou o excesso de chuvas provoca a perda de pelo menos metade da produção.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, cada um dos 14.689 agricultores cadastrados vai receber o valor de R$ 1.200,00, o que representa um montante de R$ 17.626.800,00 milhões injetados na economia local. “O benefício representa um aquecimento importante na economia dos municípios que enfrentam estiagem. Muitos agricultores aplicam esse dinheiro na compra de sementes e no preparo da terra para a nova safra que se inicia”, pontuou.

Recebem o seguro Garantia Safra os agricultores dos municípios de Aquidabã, Canindé de São Francisco, Carira, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Porto da Folha, Ribeirópolis, São Miguel do Aleixo, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes.

Segundo o coordenador estadual do Garantia Safra em Sergipe, Sérgio Santana, o pagamento obedecerá ao calendário dos benefícios sociais do Governo Federal e será feito em única parcela, na rede da Caixa Econômica Federal e casas lotéricas. “O seguro de renda mínima beneficia 560 mil agricultores familiares, em 11 estados brasileiros, abrangendo 744 municípios”, detalhou.

