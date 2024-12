SEIS VEREADORES ELEITOS DE PROPRIÁ FIRMAM CHAPA PARA CONCORRER A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Na tarde dessa sexta-feira (13), seis vereadores que foram eleitos para o mandato dos próximos quatros anos, reuniram-se e definiram uma das chapas que concorrerá ao 1° biênio (2025 – 2026) para a Mesa Diretora da Câmara Municipal. Tendo como candidato a presidente, Jabson Santana Dantas (PSD), e vice, José Aelson dos Santos (PP), além do Eliel Santos Borges (PP) e Gustavo Reis Silva Bezerra (Solidariedade), como 1º e 2º secretários, a chapa ainda conta com o forte apoio dos vereadores Miguel Silva Junior (PP) e João Paulo Brandão Feitosa (MDB).

Firmes e unidos, a maioria dos parlamentares que serão diplomados no próximo dia 17 no Fórum de Propriá, afirmam que a decisão já está tomada e que não terá mais volta. Os vereadores afirmam que todos trabalham para que o Legislativo possa atuar mais independente e democrático, frente à gestão do prefeito Luciano de Menininha (PP). O candidato a presidente Jabson Santana, o “Jabinho do Bairro Matadouro” enfatizou que a decisão foi tomada de forma conciliatória.

“As conversas foram feitas e ouvíamos a todos, onde cada um fez a sua pontuação e colocou suas condições para que pudéssemos trabalhar de forma igualitária, sem imposição e com um diálogo aberto e limpo, respeitando a posição política de cada um”, explicou o vereador Jabinho, que conquistou mais um mandato no Legislativo Municipal.

Com tal realidade, a chapa liderada pelo grupo de seis parlamentares garante a Mesa, já que a Câmara Municipal de Propriá tem 11 cadeiras. Após a diplomação, a votação será definida em 1º de janeiro, como ordena o Regimento Interno da Casa, espelhado na Constituição Federal de 1988. Do total de vereadores eleitos, quatro novos integrantes chegam para compor o novo quadro do parlamento de Propriá: Aelson publicidade, Gustavo de marcos da feira, Irmão Eliel, Junior capacete.

Texto e foto: Assessoria