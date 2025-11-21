Sema e RioMar Aracaju realizam campanha de adoção pet

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), promove nos dias 22 e 23 a 5ª edição da Campanha de Adoção de Cães e Gatos do Programa Aju Animal. A ação será realizada no RioMar Aracaju, das 16h às 20h, com o objetivo de encontrar um lar para 70 animais, entre cães e gatos, atualmente sob os cuidados de ONGs protetoras.

A iniciativa se estende por dois dias para ampliar o acesso do público e aumentar as chances de adoção responsável. Todos os animais disponíveis estão saudáveis, vacinados e vermifugados, prontos para receber um lar acolhedor.

Participam desta edição as instituições Instituto Canto Vivo, Bando de Bichos, Fraternidade Pet, Adasfa, Projeto Safira, Projeto Acolher, Gatos do IFS, Thundercats e Bastet. Os pets adotados passarão por consulta veterinária e receberão microchip de identificação. Já os que ainda não estiverem castrados, por conta da idade, sairão com o procedimento agendado em uma das clínicas credenciadas ao Aju Animal.

O evento acontece no Piso L2, ao lado da Camicado, e conta com a parceria do shopping e o apoio das empresas Parada Pet Clínica Veterinária, Ema Distribuidora, Fasouto, Atalaia Rações e Box das Rações.

Referência em saúde e bem-estar animal, o Aju Animal tem na promoção da adoção um dos seus pilares de atuação. Nesta edição, também marcam presença as instituições Gatinhos do IFS, Canto Animal, Gatinhos da Ponte, Thundercats, Fraternidade Pet, S.O.S Vida Animal, UFS, Instituto Safira, Baset, Projeto Acolher, Adasfa e grupos de protetores independentes.

Lotti+Caldas Comunicação – Foto Camila Ribeiro