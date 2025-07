Sema no Seu Bairro leva doação de mudas aos moradores do bairro Lamarão

A sétima edição do Sema no Seu Bairro chegou ao bairro Lamarão nesta quarta-feira, 30, reforçando o compromisso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) com a sustentabilidade por meio da sensibilização ambiental e do incentivo à arborização nas casas e calçadas.

Durante a ação, a comunidade pôde receber gratuitamente mudas de espécies arbóreas nativas e plantas medicinais, além de orientações sobre o plantio adequado e os benefícios ambientais das espécies. Na ocasião, também, foi feito o monitoramento das mudas plantadas no mês de março na praça da Avenida Lamarão. “Hoje, além do Sema no Seu Bairro, também estamos realizando uma manutenção nas mudas que plantamos em março. Muitas vezes atos de vandalismo impedem que elas se desenvolvam e as pessoas precisam ter consciência de que cuidar do patrimônio público é uma obrigação de todos”, disse José Marques, coordenador do Horto Municipal.

Além da doação de mudas, a equipe técnica da Sema estava à disposição para dialogar com moradores e fortalecer a integração entre poder público e comunidade. “Eu gosto muito de plantas e ter a mudinha de frutífera é muito bom! Eu gosto delas, de olhar, cuidar e comer. Além de lembrar bastante da época que andava na maré com minha tia, é uma memória boa”, afirmou Juliana Santos, moradora do Lamarão. Já dona Açucerina Melo levou mudas de Capim Limão e Menta, ela adorou ação pertinho de casa. “Não tinha essas em casa, adorei que vou levar pra mim! A menta eu não conhecia, vou ver como cuidar dela agora. Adorei tudo”, afirmou.

O projeto Sema no Seu Bairro seguirá percorrendo os bairros de Aracaju, com ações educativas, distribuição de mudas e serviços ambientais que aproximam a população da gestão. A próxima edição será no bairro América.

Foto ascom Sema