SEMAC E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ESTREITAM PARCERIA PARA PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE SERGIPE

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), e o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), firmaram, nesta quarta-feira, 8, na sede da Semac, em Aracaju, parcerias para ações de prevenção e combate a incêndios florestais nas Unidades de Conservação (UCs) de Sergipe.

A secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, destacou que a preocupação com a proteção das UCs é permanente. “Buscamos junto ao Corpo de Bombeiros o apoio técnico para ampliar essa proteção, com planejamento das ações nas unidades, capacitação de nosso corpo funcional e formação de brigadistas voluntários”, enfatizou.

Para dar início ao trabalho conjunto, de acordo com o secretário-executivo de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Samir Felipe, será realizado um diagnóstico das áreas mais afetadas por incêndios nas unidades de conservação estaduais, além do levantamento estrutural das edificações administrativas nas UCs, com foco específico na formação das brigadas de incêndio. “Os dados técnicos serão encaminhados ao CBMSE para análise. A partir dessas orientações, montaremos nosso plano de ação”, afirmou.

O tenente-coronel Moura, da Diretoria de Atividades Técnicas do CBMSE, explicou que a prevenção e o combate a incêndios nas unidades de conservação é feito em duas frentes: a formação de brigadistas para as edificações e prédios administrativos da unidade e a formação de brigadas para o combate aos fogos nas áreas de vegetação. “O treinamento para as brigadas de edificações é feito sem custos para órgãos públicos. No caso do combate aos incêndios nas áreas de conservação, fazemos um trabalho técnico mais específico, com apoio também da Polícia Militar, por meio da Polícia Ambiental e do Grupamento Tático Aéreo (GTA)”, explicou.

Conservação

Sergipe tem mais de 55 mil hectares de áreas protegidas em seis unidades de conservação estaduais, localizadas em biomas litorâneos, de Mata Atlântica e de Caatinga. Com as mudanças climáticas, que afetam as temperaturas e o regime de chuvas, aumentam os riscos de incêndios nas UCs.

Até agosto, segundo os últimos dados disponíveis, Sergipe já teve 1.286 hectares queimados em todo o Estado, de acordo com o levantamento do MAPBiomas. Esse número é 17% menor que o registrado no mesmo período do ano passado.

Unidades

Conheça abaixo as unidades de conservação estaduais espalhadas por todo o estado, em diferentes biomas.

– Área de Proteção Ambiental (APA) Litoral Sul, com 50,3 mil hectares, abrange os municípios de Itaporanga D’Ajuda, Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba.

– Parque Estadual Marituba, com 1,7 mil hectares, abrange os municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas.

– Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Mata do Cipó, com 59 hectares, no município de Siriri.

– Monumento Natural (MONA) Grota do Angico, com 2,2 mil hectares, abrange os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo.

– Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco, com 894 hectares, no município de Capela.

– Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu, com 213 hectares, no município de Aracaju.

Foto: Ascom/Semac