Semac e MPC apoiam os municípios em estratégias de adaptação climática

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), em parceria com o Ministério Público de Contas (MPC/SE), promove, na próxima quarta-feira, 26, uma reunião estratégica para apresentação do AdaptaCidades, programa que apoia estados e municípios na elaboração de planos e estratégias locais de adaptação e resiliência frente aos efeitos das mudanças climáticas.

O evento acontece a partir das 8h30, no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. Na oportunidade será formalizada a adesão de dez municípios sergipanos ao programa: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto, São Cristóvão, Estância, Simão Dias, Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória.

De acordo com a secretária do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, destaca que o encontro tem como objetivo fortalecer a atuação dos municípios sergipanos na agenda climática, por meio de capacitação, suporte técnico e orientação para captação de recursos. “Com este passo, Sergipe reforça o compromisso com a sustentabilidade, a proteção da população e o desenvolvimento de cidades mais preparadas para o futuro, apoiando os municípios sergipanos nesta iniciativa”, frisou.

O AdaptaCidades é uma iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com apoio dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e das Cidades. A iniciativa busca fortalecer as políticas de adaptação e resiliência climática, promovendo a integração e a articulação entre governos em nível nacional e local.

O programa está alinhado ao Plano Clima, que orientará as ações de enfrentamento à mudança do clima no país até 2035, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa e na adaptação dos territórios aos eventos climáticos extremos.

Foto: Arthuro Paganini