Semac e Prefeitura de Capela alinham estratégias em torno da retirada da árvore que será usada na Festa do Mastro

Técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e da Secretaria de Meio Ambiente de Capela, se reuniram para alinhar medidas sustentáveis em torno da retirada da árvore pioneira, espécie que será utilizada na tradicional Festa do Mastro, programada para acontecer no dia 2 de julho, com cortejo saindo do Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco. Durante a reunião, foi instituída uma comissão para acompanhamento das ações.

Representando a Semac, o gestor do RVS Mata do Junco, Mário Sérgio, destacou que, durante a reunião, também foram definidas diretrizes que garantem a preservação da unidade de conservação. “Tivemos uma reunião muito positiva, na qual definimos algumas diretrizes para o dia da marcação do mastro e o dia da festa, reforçando essa parceria da tradição dos festejos juninos de Capela e a preservação da Mata do Junco”, frisou.

Por meio da comissão, fica estabelecido que não será disponibilizada árvore nativa para a realização do evento, apenas espécies pioneiras, que podem se desenvolver em locais inóspitos, em que as condições são pouco favoráveis. Além disso, para cada árvore retirada, o Governo do Estado determinará que a Prefeitura de Capela realize o plantio de 50 mudas no mesmo local. Tradicionalmente, somente uma árvore é escolhida para o cortejo.

O secretário adjunto de Meio Ambiente de Capela, Leonardo Moura, falou da importância da parceria e do compromisso da prefeitura com a conservação do RVS Mata do Junco. “Essa parceria visa não somente a parte cultural, mas também a ambiental. Nós do município temos o dever de todo ano fazer a compensação ambiental no local da retirada do mastro, priorizando o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, que tem uma grande importância para a recuperação da flora e da fauna da nossa Mata do Junco”, disse.

RVS Mata do Junco

O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, localizado no município de Capela, é o segundo maior remanescente de Mata Atlântica do Estado, com uma área total de 894,76 hectares. Administrada pelo Governo de Sergipe, por meio da Semac, a unidade de conservação foi criada com objetivo de proteger a vegetação nativa e seus recursos ambientais, em especial as nascentes do riacho Lagartixo, garantindo condições para a sobrevivência e manutenção do macaco Guigó (Callicebus coimbrai) e para a realização de pesquisas científicas, educação ambiental e ecoturismo.

