SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DE SE E UNIVASF PROMOVEM SEMINÁRIO SOBRE O COMBATE À DESERTIFICAÇÃO NO SERTÃO

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), em parceria com a Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), está com inscrições abertas para o Seminário de Atualização do Plano de Ação Estadual para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-SE), promovido nos dias 30 e 31 de outubro pelo Programa de Ação Contra a Desertificação, Efeitos da Seca e Revisão dos Planos Estaduais (Proades), no auditório da Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Campus do Sertão, localizado em Nossa Senhora da Glória.

O evento busca fortalecer estratégias de enfrentamento à desertificação e aos efeitos da seca no estado, reunindo instituições, especialistas e gestores públicos para troca de experiências e atualização de políticas públicas voltadas à sustentabilidade do semiárido sergipano. Os interessados podem garantir a participação gratuitamente por meio do site oficial do Proades (www.proades.com.br/inscricoes ).

A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe, Deborah Dias, reforça a importância do seminário para o estado. “A realização deste seminário é fundamental para que possamos revisar e atualizar nosso Plano Estadual de Combate à Desertificação, traçando estratégias concretas para enfrentar os efeitos da seca e promover a sustentabilidade no semiárido sergipano. A participação de gestores, especialistas e sociedade civil vai nos ajudar a alinhar ações locais com diretrizes nacionais e internacionais, garantindo resultados efetivos para Sergipe”, afirma.

Coordenado pela Univasf e financiado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), o Proades está realizando a revisão dos Planos Estaduais de Combate à Desertificação (PAEs) em dez estados – Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe – envolvendo as regiões Nordeste e Sudeste do país.

Com base em experiências anteriores, a atualização dos PAEs está sendo produzida a partir de diretrizes nacionais e internacionais, visando promover a construção coletiva com governos, sociedade civil e setor privado, alinhada à 30ª edição da Conferência das Partes da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), em novembro deste ano.

Foto: Arquivo / Governo de Sergipe