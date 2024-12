SEMAC EMITE AVISO PARA POSSIBILIDADE DE BAIXA UMIDADE NO ALTO E MÉDIO SERTÃO, CENTRO-SUL E AGRESTE DE SERGIPE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu, nesta quarta-feira, 11, um aviso meteorológico indicando a possibilidade de baixa umidade nos territórios do alto e médio sertão, centro-sul e agreste central de Sergipe, com validade até às 17h desta tarde.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, explica que as condições são causadas pela redução das chuvas, aumento da temperatura e diminuição da nebulosidade, o que, consequentemente, provoca a queda na umidade do ar.

“A área destacada no estado de Sergipe está sujeita à baixa umidade relativa do ar, ou seja, com valores entre 20% e 30%, principalmente no período da tarde. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado à população que evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h, além de manter uma hidratação adequada, bebendo muita água, especialmente para idosos e crianças. As condições apresentam baixo risco de incêndios florestais e de impacto à saúde”, informou a meteorologista.

Confira o boletim.

Foto: Arthuro Paganini