Semac emite aviso para possibilidade de ventos intensos em Sergipe

Com vigência até as 8 horas da próxima sexta-feira, 30, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) emitiu, nesta quarta-feira, 28, um aviso meteorológico para a possibilidade de ventos intensos atingirem o estado. Os ventos podem variar de 40 km/h a 80 km/h em uma ampla porção da região Nordeste.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro Silva, a atuação da alta pós-frontal está intensificando a circulação nos baixos níveis da atmosfera, em virtude de uma massa de ar frio e seco que vem na retaguarda do sistema frontal que atuou sobre o centro-sul do país. “Esse sistema ficará posicionado sobre o oceano Atlântico e intensificará a velocidade do vento”, frisou.

Conforme o boletim, os ventos devem atingir todo o estado, podendo causar queda de árvores, placas de propaganda, torres, entre outros. Por questões de segurança, é importante seguir sempre as recomendações da Defesa Civil.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento. A elaboração deste aviso meteorológico foi feita em consonância com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

