SEMAC INICIA MOBILIZAÇÃO PARA DIVULGAR ELEIÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS DA FOZ E BAIXO SÃO FRANCISCO

Até o dia 19 de julho, técnicos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) estarão engajados para divulgar o processo eleitoral dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Foz e do Baixo São Francisco sergipanos. Percorrendo os municípios que compõem as duas bacias, a equipe dialoga com o poder público, sociedade civil e usuários da água sobre o papel dos comitês e tiram dúvidas sobre os editais.

De acordo com a gerente de Planejamento e Gestão Participativa da Semac, Letícia Ribeiro Pimenta, o objetivo dessa mobilização é envolver a sociedade civil, os usuários de água bruta e também o poder público na implementação e eleição dos novos comitês sergipanos. “Os comitês de bacias hidrográficas desempenham um papel fundamental na gestão dos recursos hídricos, promovendo a integração entre os diversos usuários da bacia, mediando conflitos e também buscando soluções consensuais para os desafios relacionados à gestão hídrica”, salientou.

Para concorrer a uma das 48 vagas por comitê, o interessado deverá enviar um e-mail para eleicao.comite@semac.se.gov.br, com formulário de inscrição preenchido e as cópias digitalizadas dos documentos exigidos pelos editais nº 03/2024 e 04/2024. O assunto da mensagem deve conter o nome da instituição e segmento. Podem se inscrever para concorrer usuários da água bruta da bacia, representantes da sociedade civil e representantes do poder público municipal, estadual e federal. Os membros terão mandato de 2025 a 2027.

Confira os editais.

ASN – Foto: Ascom Semac